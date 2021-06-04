Обновлённый американский Buick Enclave: странный дизайн и более богатое оснащение

Enclave — это флагманский 7-местный SUV марки Buick, который производится одновременно в США и в Китае, причём с разным дизайном и оснащением. Это довольно странное решение менеджмента GM, ведь Enclave продаётся вяло и в США и в Китае, тогда как в разы более успешный компактный кроссовер Buick Envision собирают только в Китае и отсюда отправляют в Америку. То есть машина с меньшим объёмом производства требует в два раза больше оснастки…

В цифрах ситуация такая: в прошлом году американские дилеры Buick, по данным ресурса CarSalesBase, реализовали 38 480 экземпляров Enclave, тогда как лидер сегмента среднеразмерных трёхрядных SUV – Ford Explorer — разошёлся тиражом 226 217 шт., а второй по популярности Toyota Highlander — тиражом 212 276 шт. Лучим годом для американского Enclave стал 2014-й, когда было продано 62 300 экземпляров, но это была машина прошлого, первого поколения, а нынешний «второй» Enclave выпускается с 2017 году и теперь пришло время для его планового рестайлинга.



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В основе Enclave второго поколения лежит джи-эмовская платформа C1XX с поперечным расположением силового агрегата. Колёсная база — 3071 мм, габаритная длина — 5189 мм. Ведущие колёса по умолчанию передние, в виде опции предлагается типичный кроссоверный полный привод с муфтой отбора мощности на заднюю осью. Силовой агрегат — единый на все версии: 3,6-литровый бензиновый атмосферный V6 (314 л.с., 360 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».



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Китайский Enclave компактнее (база — 2863 мм, длина — 4981 мм) и оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (236 л.с., 350 Нм), при этом он тоже 7-местный и с опциональным полным приводом. У «китайца» собственная внешность, более замысловатый, чем у американской версии, интерьер и посадочная формула 2+3+2. У «американца» сиденья размещаются по формуле 2+2+3, то есть в среднем ряду установлены два раздельных кресла.



Актуальный китайский Enclave дебютировал на два года позже американского, то есть в 2019 году, и он сразу получил модную двухэтажную переднюю «оптику», а «американцу» она досталась только сейчас и в полностью перерисованном виде. У американского Enclave получился жутковатый подслеповатый взгляд из-за кажущихся мутными верхних фар, а фальшрадиаторная решётка более крупная, чем у «китайца». Корма в результате рестайнинга получила перерисованные фонари и новый бампер с фальшивыми выхлопными патрубками вместо настоящих — теперь, знаете ли, не очень этично показывать, что твоя машина дымит, реальные патрубки убраны под бампер и направлены в землю.



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Главное изменение в салоне — кнопочный селектор режимов АКП вместо прежнего рычажного. «Роскошная» версия Avenir (на фотографиях) получила улучшенные материалы отделки и передние сиденья с вентиляцией и массажем. В базовой комплектации расширен список электронных ассистентов водителя, в их числе — система автоматического аварийного торможения (AEB), система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, парковочный ассистент и автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний. Но за адаптивный круиз-контроль надо доплачивать (есть по умолчанию в версии Avenir), равно как за куцый проекционный дисплей и за адаптивные амортизаторы подвески.



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В продажу обновлённый американский Buick Enclave поступит до конца текущего года, цены пока не объявлены. В России марка Buick официально не представлена.

