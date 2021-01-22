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  • Китайский хит: новый Buick Envision дебютировал на исторической родине

Китайский хит: новый Buick Envision дебютировал на исторической родине

22.01.2021 363 1 0

До американского рынка добрался компактный кроссовер Buick Envision второго поколения, который производится в Китае на совместном предприятии SAIC-GM в Шанхае. Впервые для США подготовлена роскошная версия этой модели с приставкой Avenir.

 

Buick Envision — это прямой технический родственник кроссовера Cadillac XT4, который недавно вышел на российский рынок, но если Cadillac собирают как в Китае, так и в США (в РФ поступают XT4 американской сборки, с завода в Канзас-Сити), то Envision производится исключительно в Китае.

Для марки Buick китайский рынок давно стал основным, продажи здесь в разы больше, чем в США, и модельная линейка шире. Тот же Envision, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году разошёлся в США тиражом 34 942 экземпляров (на 5,2% больше, чем в 2019-м), а Китае — тиражом 167 880 экземпляров (+26,6%), став в очередной раз самым продаваемым SUV марки Buick и заняв двадцать третью строчку в списке абсолютных бестселлеров китайского рынка. Заметим, что в китайской статистике учтён и кроссовер прошлого поколения, который производится и продаётся здесь наравне с новым, только стоит дешевле.

В Китае Envision второго поколения засветился в Сети ещё в марте прошлого года, официальная премьера состоялась в июне, и только сейчас новинка добралась до исторической родины, в том числе в роскошном исполнении Avenir. Это исполнение подразумевает в стандартном оснащении видоизменённую фальшрадиаторную решётку с сетчатым рисунком, 20-дюймовые колёса особого дизайна, улучшенную отделку салона перфорированной кожей, встроенный в водительское кресло массажёр, подогрев задних сидений, «навигацию» и беспроводную зарядку для смартфона, а за доплату можно заказать адаптивные амортизаторы.

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Существенных отличий в плане техники между американским и китайским Envision нет: в США кроссовер предлагается с безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» LSY (231 л.с., 350 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод может быть передним либо полным, с двумя индивидуальными муфтами подключения задних колёс, то есть дифференциала на заднем мосту нет.

Передняя подвеска у Envision типа МакФерсон, задняя — независимая, пятирычажная. Колёсная база — 2779 мм, габаритная длина — 4636 мм. Объём багажника варьируется в диапазоне от 713 до 1492 л. Снаряженная масса — от 1675 до 1784 кг в зависимости от комплектации.

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В салоне сохранены стрелочные спидометр и тахометр. 10,2-дюймовый экран мультимедийной системы аккуратно вписан в переднюю панель, а не торчит из неё в виде планшета. Кроме этого экрана ни одной сенсорной панели в Envision нет: блок климат-контроля кнопочный, равно как и селектор АКП. Между передними сиденьями установлен двустворчатый бокс-подлокотник, в который можно залезть, не беспокоя соседа. Лоток для смартфона с USB-разъёмами закрывается крышечкой. Система активного шумоподавления входит в стандартную комплектацию. Также в базу включены сразу девять электронных ассистентов водителя, в том числе система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и система AEB (автоматического аварийного торможения) с функцией распознавания пешеходов.

Продажи нового Buick Envision в США уже начались, цены начинаются с отметки 32 995 долларов.

Также марка Buick анонсировала на этой неделе обновлённый среднеразмерный кроссовер Enclave для США. Ещё в американской линейке Buick есть субкомпактный кроссовер Encore в двух разновидностях, и на этом, собственно, всё. Между тем в китайской гамме Buick помимо кроссоверов есть седаны, универсалы, минивэны и электромобили.

кроссовер США новинки Buick Buick Envision

 

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1 комментарий
22.01.2021 18:10
RFR 17

Ну правильно, в нормальных странах кросс Бьюк Стоит 2 с небольшим ляма, а в нашей отсталой стране за эти деньги китайцы толкают свои Чери Эксид....Дурдом...

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