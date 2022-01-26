Немецкая компания готовится к обновлению своего популярного кроссовера, и на днях в объектив фотошпионов попалась самая мощная модификация с приставкой М, которая весьма существенно изменится внешне. Как будет выглядеть новинка?

Х5 нынешнего поколения с индексом G05 был впервые представлен в 2018 году. Премьера спортивной версии Х5 М состоялась чуть позже – осенью 2019 года. Предыдущая генерация Х5-го обошлась без рестайлингов, сразу уступив место новой модели, однако нынешний кроссовер всё же будет обновлён. В Сети уже появились фотографии тестовых образцов, частично скрытых маскировочной плёнкой, но сквозь неё уже видны некоторые существенные отличия от нынешней модели.

Рендер обновлённого Х5 М

Прежде всего, заметно изменится передняя часть самого мощного кроссовера. Он получит новые «ноздри» решётки радиатора, по форме аналогичные тем, что ставят на Х6. Второе отличие – более узкие фары, которые наверняка получат иную графику светодиодных ходовых огней. Также наверняка обновится передний бампер, мы изобразили один из возможных вариантов. Что же касается задней части, то здесь пока никаких изменений не проглядывается, но можем предположить, что фонари получат новую графику светодиодов, сохранив при этом свою форму.

Рендер обновлённого Х5 М

Рестайлинг затронет и салон кроссовера. Как минимум, здесь появится новая мультимедийная система iDrive 8 с парой объединённых экранов, подобно лифтбеку i4 и кроссоверу iX. Техническая часть при этом может остаться прежней: нынешний кроссовер оснащается 625-сильным битурбированным мотором 4.4 в версии Competition.

Премьера новинки может состояться в этом году.

Нынешний BMW X5 M 1 / 3 Нынешний BMW X5 M 2 / 3 Нынешний BMW X5 M 3 / 3

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