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Обновлённый BMW X6 M: первые изображения

18.12.2022 814 0 0

Немецкая компания готовит обновление для популярных кроссоверов Х5 и Х6, а также их спортивных версий Х5 м и Х6 М. Последний недавно был замечен фотошпионами во время испытаний, и мы решили представить, как он будет выглядеть.

BMW X6 был впервые представлен в 2008 году на Международном автосалоне в Детройте, он стал серийной версией одноимённого концепта 2007 года. Премьера топовой модификации Х6 М состоялась в 2009 году. Сегодня на конвейере уже третье поколение «иксшестого», который продемонстрировали летом 2019 года, а в начале октября того же года к нему добавились М-версии. Подходит время для планового рестайлинга всего семейства популярных паркетников, и Х6 М в камуфляже недавно в очередной раз был замечен фотошпионами.

Рендер обновлённого BMW X6 M

Спортивный кроссовер получит новую переднюю часть с заметно более узкими фарами головного света. В отличие от других новинок компании с «двухэтажными» фарами, оптика рестайлингового Х6 останется традиционной. Решётка радиатора не изменится по форме, однако, скорее всего, получит новое оформление с горизонтальными перекладинами (такое же решение будет применено на обновлённом Х5 М). Изменится и передний бампер, здесь наиболее интересным элементом является горизонтальная накладка во всю ширину, которая проглядывается сквозь камуфляжную плёнку на тестовых образцах. Задняя часть пока не скрыта никакой маскировкой, есть вероятность, что она не подвергнется существенным изменениям. Однако мы изобразили вариант с обновлёнными по графике фонарями, выполненными в стиле нового флагманского кроссовера ХМ.

Рендер обновлённого BMW X6 M

BMW X6 третьего поколения построен на платформе CLAR (Cluster Architecture), которая впервые была представлена на «семёрке» предыдущего поколения в 2015 году. Эту платформу используют все современные модели бренда с заднеприводной компоновкой. В техническом плане особых обновлений не ожидается, нынешний кроссовер оснащается битурбированным бензиновым V8 4.4 мощностью 625 л.с. (750 Нм).

Премьера новинки может состояться в начале следующего года.

Нынешний X6 M
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Нынешний X6 M
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Нынешний X6 M
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Сегодня в России официальный ценник на нынешний Х6 М стартует с отметки в 14 150 000 рублей за версию Competition. Самая же дорогая модификация M 50 Years Special Edition оценивается в 16 190 000 рублей. Модель комплектуется полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что же касается более бюджетных вариантов, то совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать BMW X5 второго поколения в кузове Е70.

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