Обновлённый Geely Coolray: первые изображения

На прошлой неделе в Сети появилась новая информация о рестайлинговом китайском кроссовере, благодаря которой у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Компактный кроссовер, который на родине носит имя Bin Yue (SX11), появился в 2018 году. На нашем же рынке его продажи стартовали в прошлом году, и он весьма неплохо прижился: по итогам продаж за 11 месяцев этого года Coolray занял 4-ю строчку среди самых популярных «китайцев» с результатом в 10 244 проданных экземпляров (по информации аналитического агентства «АВТОСТАТ»). Подходит время для планового рестайлинга, и недавно появившиеся патентные изображения раскрыли практически все детали внешности обновлённой модели.

Рендер обновлённого Coolray

Кроссовер получит полностью новую переднюю часть с массивной контрастной вставкой в переднем бампере, также выполняющей роль решётки радиатора. Фары станут более узкими и получат немного иную форму. Судя по разъёму капота, новыми станут также передние крылья и капот. Сбоку единственным отличием является немного другое оформление пластиковых накладок на нижних частях дверей. Заметнее же всего изменится задняя часть китайского паркетника: здесь будут полностью новые фонари, выполненные единым элементом во всю ширину крышки багажника, новый бампер со встроенными в него четырьмя патрубками выхлопной системы и вертикальными элементами светотехники по бокам, спойлер изменённой формы. Сама крышка багажника также новая, у нее чуть уменьшенная погрузочная высота и более низко расположенная ниша номерного знака.

Рендер обновлённого Coolray

Geely Coolray построен на платформе BMA (B-segment Modular Architecture). На домашнем рынке он предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей – 141-сильная «турбочетвёрка» 1.4 собственной разработки и 3-цилиндровый турбированный 1.5 мощностью 177 л.с., разработанный совместно с Volvo. Первый мотор комплектуется 6-ступенчатыми механической либо роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Более мощный вариант идёт в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод у кроссовера исключительно передний.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Geely Coolray 1 / 3 Нынешний Geely Coolray 2 / 3 Нынешний Geely Coolray 3 / 3

Сегодня в России китайский кроссовер предлагается с единственным мотором – вышеупомянутым 3-цилиндровым 1.5, однако на нашем рынке его мощность составляет 150 л.с. Базовая комплектация Comfort оценивается в 1 436 990 рублей, максимальная Flagship – от 1 741 990 руб. Как и у китайских версий, привод только передний, коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная.

Между тем, на днях появилась информация о новом флагманском кроссовере Geely, который появится на российском рынке.