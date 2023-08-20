Пару дней назад в Сети было опубликовано видео с закамуфлированным кроссовером Genesis GV70, которое намекает на скорое появление рестайлинговой версии. Как она будет выглядеть?

Премьера модели GV70 состоялась в конце 2020 года, она стала вторым кроссовером марки после GV80. Спустя год корейцы представили полностью электрическую модификацию «семидесятки», которая получила незамысловатое имя Electrified GV70. Паркетнику пока не исполнилось и трёх лет, однако на тесты уже вышли образцы рестайлинговой версии.

Рендер обновлённого GV70

Кузов прототипов пока скрыт под толстым слоем камуфляжа, сквозь который можно разглядеть разве что решётку радиатора, отделанную более крупными ромбиками. Скорее всего, фары сохранят свою форму, при этом они могут получить новую светодиодную начинку. Появится новый передний бампер, на рендере изображён один из возможных вариантов дизайна. Что же касается задней части автомобиля, то здесь также изменится дизайн бампера, оптика при этом может не измениться, однако мы изобразили вариант с обновлёнными фонарями, верхние сегменты которых объединились в полосу (подобное решение уже используется на флагманском седане G90 и некоторых концептах марки). Кроме того, кроссовер изображён с новыми колёсными дисками.

Рендер обновлённого GV70

Genesis GV70 построен на заднеприводной платформе М3, как и другие модели компании (за исключением электрокросса GV60). Паркетник предлагается с тремя вариантами двигателей – бензиновые турбированные 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) и 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм), а также турбодизель 2.2 e-VGT (210 л.с., 441 Нм). Все моторы агрегатируются 8-ступенчатым «автоматом». В базовой версии у GV70 пружинная подвеска, опционально предлагается адаптивное шасси (амортизаторы меняют жесткость, исходя из данных с фронтальной камеры, сканирующей дорогу перед кроссом). Также у кроссоверов с полным приводом есть система выбора «внедорожных» режимов Multi-Terrain Control (песок, грязь и снег).

Нынешний GV70 1 / 3 Нынешний GV70 2 / 3 Нынешний GV70 3 / 3

Обновлённый кроссовер могут представить в конце этого года, либо в начале следующего.

Напомним, весной показали обновлённое семейство G70.