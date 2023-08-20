Рестайлинг ×

Обновлённый Genesis GV70: первые изображения

20.08.2023 720 2 0

Пару дней назад в Сети было опубликовано видео с закамуфлированным кроссовером Genesis GV70, которое намекает на скорое появление рестайлинговой версии. Как она будет выглядеть?

Премьера модели GV70 состоялась в конце 2020 года, она стала вторым кроссовером марки после GV80. Спустя год корейцы представили полностью электрическую модификацию «семидесятки», которая получила незамысловатое имя Electrified GV70. Паркетнику пока не исполнилось и трёх лет, однако на тесты уже вышли образцы рестайлинговой версии.

Рендер обновлённого GV70

Кузов прототипов пока скрыт под толстым слоем камуфляжа, сквозь который можно разглядеть разве что решётку радиатора, отделанную более крупными ромбиками. Скорее всего, фары сохранят свою форму, при этом они могут получить новую светодиодную начинку. Появится новый передний бампер, на рендере изображён один из возможных вариантов дизайна. Что же касается задней части автомобиля, то здесь также изменится дизайн бампера, оптика при этом может не измениться, однако мы изобразили вариант с обновлёнными фонарями, верхние сегменты которых объединились в полосу (подобное решение уже используется на флагманском седане G90 и некоторых концептах марки). Кроме того, кроссовер изображён с новыми колёсными дисками.

Рендер обновлённого GV70

Genesis GV70 построен на заднеприводной платформе М3, как и другие модели компании (за исключением электрокросса GV60). Паркетник предлагается с тремя вариантами двигателей – бензиновые турбированные 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) и 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм), а также турбодизель 2.2 e-VGT (210 л.с., 441 Нм). Все моторы агрегатируются 8-ступенчатым «автоматом». В базовой версии у GV70 пружинная подвеска, опционально предлагается адаптивное шасси (амортизаторы меняют жесткость, исходя из данных с фронтальной камеры, сканирующей дорогу перед кроссом). Также у кроссоверов с полным приводом есть система выбора «внедорожных» режимов Multi-Terrain Control (песок, грязь и снег).

Нынешний GV70
1 / 3
Нынешний GV70
2 / 3
Нынешний GV70
3 / 3

Обновлённый кроссовер могут представить в конце этого года, либо в начале следующего.

Напомним, весной показали обновлённое семейство G70.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Genesis Genesis GV70

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
20.08.2023 17:07
Яшка

Выглядит как заниженная Q5

20.08.2023 17:25
Papirus

Корму с Порше срисовали?

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Opel Calibra Очень хочется приобрести необычное редкое купе, но нет денег на Aston Martin DB5 или хотя бы на Mercedes-Benz CLC? Не беда! Ведь в природе существует Opel Calibra, которая встречается на дор... 743 7 0 20.08.2023
Статьи / Практика Литол, графитка, циатим: что и чем правильно смазывать в автомобиле Всем известно, что женщина любит ласку, а автомобиль – смазку. Хотя, наверное, от ласки он тоже не откажется, но это вещь эфемерная, а вот смазка – вполне реальная. Но лишь при одном условии... 10366 3 6 18.08.2023
Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 548 3 0 15.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 23491 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22503 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18018 11 0 14.07.2023
Change privacy settings