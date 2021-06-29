Корейская компания готовит рестайлинговую версию своего флагмана, и недавно в Сети появились шпионские фотографии тестовых образцов в камуфляже. Как будет выглядеть новинка?

Премьера Hyundai Palisade состоялась в ноябре 2018 года на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Он стал серийной версией концепта HDC-2 Grandmaster, продемонстрированного летом того же года. В модельном ряду корейского бренда новинка заменила кроссовер Grand Santa Fe и стала самым крупным автомобилем марки: длина практически достигает пяти метров (4980 мм), ширина составляет 1975 мм, колёсная база 2900 мм. Palisade на конвейере меньше трёх лет, однако ему уже готовят обновление. Пока передняя и задняя части тестовых экземпляров скрыты под толстым слоем камуфляжа, через который не прослеживаются практически никакие отличия от нынешней модели, но мы можем ориентироваться на наиболее актуальные новинки компании.

Hyundai вполне может радикально изменить переднюю часть Палисада, как это уже произошло с кроссовером Santa Fe. Мы изобразили вариант, сделанный в стилистике новых Tucson и Santa Cruz: здесь новая решётка радиатора, плавно переходящая в фары, состоящие из нескольких элементов. При этом сохранена одна из характерных черт модели Palisade – вертикальная светодиодная полоса, визуально объединяющая верхние и нижние сегменты фар. Что же касается кормы кроссовера, то здесь изменения могут быть не столь глобальными: например, обновлению подвергнутся фонари, которые получат более современное светодиодное наполнение. Кроме того, на шпионских фотографиях видны новые патрубки выхлопной системы, которые сделаны квадратными.

Что же касается технической части, то здесь можно ожидать появление новых моторов – а именно новой «турбочетвёрки» 2.5, которая станет альтернативой атмосферному V6 (на разных рынках модель предлагается с двигателями Lambda II объёмом 3,5 или 3,8 литра). Некоторые изменения наверняка произойдут и в салоне, где как минимум появится более современная мультимедийная система.

Премьера рестайлингового Hyundai Palisade ожидается в следующем году.

Нынешний Hyundai Palisade 1 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 2 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 3 / 3

Сегодня в России флагманский кроссовер Hyundai предлагается с двумя вариантами моторов. Чуть более доступным является дизельная версия с 4-цилиндровым мотором 2.2 мощностью 200 л.с. (440 Нм) – от 3 549 000 рублей. Бензиновая 249-сильная модификация с атмосферным 3.5 V6 в аналогичной комплектации обойдётся на 50 тысяч дороже. Все представленные на нашем рынке версии оснащены полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На российском рынке Palisade совсем недавно, и мы провели его тест-драйв в феврале этого года. Также на днях мы протестировали и полностью новый Hyundai Tucson, который уже доступен в России.