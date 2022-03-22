Обновлённый кроссовер MG отказался от хондовского имени за рубежом

За пределами Китая одними из первых рестайлинговую модель получат жители Таиланда. Как и прежде, SUV предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, а также в виде подзаряжаемого гибрида.

Под конец 2020 года некогда британская марка MG, ныне принадлежащая концерну SAIC, представила в Поднебесной паркетник, чье имя с китайского можно перевести как Pilot (привет, Honda). Модель позиционировали в качестве совершенно новой, но на деле это MG HS после рестайлинга (кросс выпускают с 2018-го). Теперь же модернизированный SUV выходит на таиландский рынок, вот только за пределами новой родины MG паркетник сохранил свое наименование – HS. К слову, исходный кроссовер в Таиланде продают с 2019-го.

Обновленный MG HS для Таиланда

Снаружи тайский паркетник повторил китайского брата. А если сравнивать с дореформенной моделью, то другой стала радиаторная решетка – она теперь расположена под углом, вдобавок от нее расходятся массивные контрастные пластиковые вставки. Еще модель обрела иные бамперы и фары. У задних фонарей прежняя форма, но начинка – новая.



Обновленный MG HS для Таиланда 1 / 3 Обновленный MG HS для Таиланда 2 / 3 Обновленный MG HS для Таиланда 3 / 3

В салоне MG Pilot переделали центральный тоннель (в частности, со стороны пассажира появилась ручка), но у MG HS-2022 интерьер такой же, как у дореформенного кроссовера, разве что поменяли цвета обивки кресел и материалов отделки. В списке оборудования значатся (в зависимости от комплектации): мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, круиз-контроль.



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В Таиланде MG HS, как и прежде, доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 162 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В строю осталась и подзаряжаемая гибридная версия (белая машина на фирменных картинках): в состав установки входят тот же двигатель 1.5T, электромотор и батарея емкостью 16,6 кВт*ч, совокупная отдача – 284 л.с. Привод в любом случае только передний, хотя в Китае у Pilot есть полноприводное исполнение (с мотором 2.0T мощностью 231 л.с. и 6DCT).



Дореформенный MG HS для Таиланда и MG Pilot для Китая 1 / 4 Дореформенный MG HS для Таиланда и MG Pilot для Китая 2 / 4 Дореформенный MG HS для Таиланда и MG Pilot для Китая 3 / 4 Дореформенный MG HS для Таиланда и MG Pilot для Китая 4 / 4

Кроссовер HS представлен на многих рынках, где присутствует MG, в том числе, и в Европе. Так что скоро рестайлинговая модель доберется до остальных стран, но имя Pilot вне Китая использовать, вероятно, все же не будут.

