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  • Обновлённый Mercedes-AMG GT63 S E Performance получил другое «лицо» и прежнюю технику

Обновлённый Mercedes-AMG GT63 S E Performance получил другое «лицо» и прежнюю технику

06.10.2023 93 0 0

Продажи посвежевшего четырёхдверного купе уже стартовали. На домашнем рынке, в Германии, цена новинки начинается с 207 708,55 евро.

Подразделение Mercedes-AMG представило четырёхдверное купе GT в 2018 году, топовым вариантом этой модели стал GT63 S E Performance. Теперь немецкий производитель обновил этот «заряженный» автомобиль до 2024 модельного года. Основные изменения сосредоточены во внешности посвежевшей четырёхдверки, есть корректировки и в интерьере, а вот гибридную «начинку» трогать не стали.

На фото: Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2024 модельного года

Mercedes-AMG GT63 S E Performance получил иное оформление передней части, оформленное в стиле актуальной двухдверки AMG GT Coupe. Посвежевший автомобиль снабдили более крупной фирменной решёткой радиатора с рисунком в виде тонких вертикальных прутьев. Кроме того, модель получила другой передний бампер с более узкими боковыми и горизонтально вытянутым центральным интегрированными воздухозаборниками.

Головная оптика, оформление капота и кормы остались прежними, также разработчики версии 2024 модельного года не стали трогать дизайн колёсных дисков. В палитру цветов кузова Mercedes-AMG GT63 S E Performance теперь входит новый вариант – Opalite White Metallic.

Интерьер посвежевшего четырёхдверного купе получил свою порцию обновок. Так, теперь люк в крыше с электроприводом и панель для беспроводной зарядки между задними сиденьями входят в список стандартного оборудования. Ещё немецкая компания обновила программное обеспечение информационно-развлекательной системы MBUX. Базовой для GT63 S E Performance является акустическая система Burmester Surround Sound, а за доплату доступен вариант Burmester High-End 3D.

Новый модельный год не сказался на технике Mercedes-AMG GT63 S E Performance. Четырёхдверка по-прежнему оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 с отдачей в 639 л.с. Он работает в тандеме с 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Совокупная мощность этой системы составляет 843 л.с., а максимальный крутящий момент – 1400 Нм. В состав входит ещё батарея ёмкостью 6,1 кВт*ч, запас хода без подзарядки при движении только на электротяге составляет 12 км (при скорости до 130 км/ч).

В пару предлагается девятиступенчатая коробка передач AMG Speedshift, автомобиль получил систему полного привода AMG Performance 4Matic+. На разгон с места до «сотни» такому четырёхдверному купе требуется 2,9 секунды, а его максимальная скорость равна 315 км/ч.

В Европе продажи посвежевшего четырёхдверного купе уже стартовали. На домашнем рынке, в Германии, за Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2024 модельного года просят не менее 207 708,55 евро.

Напомним, новая двухдверка Mercedes-AMG GT, представляющая собой «закрытую» версию актуального кабриолета SL, была представлена в августе текущего года: «живая» презентация прошла в рамках Monterey Car Week.

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