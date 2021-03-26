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  • Обновлённый Nissan Patrol Nismo: марка интригует, но «заряженный» внедорожник уже застукали

Обновлённый Nissan Patrol Nismo: марка интригует, но «заряженный» внедорожник уже застукали

26.03.2021 441 0 0

Премьера модернизированного «подогретого» вездехода японской марки пройдет на следующей неделе. Как и прежде, от стандартной модели такой вариант будет отличаться более агрессивным обликом. Кроме того, наверняка сохранили форсированную версию мотора V8.

 

Рамный внедорожник Nissan Patrol актуального поколения с заводским индексом Y62 в строю с 2010 года. На новую генерацию компания пока так и не решилась, а последний более-менее серьезный рестайлинг модель пережила в 2019-м: вездеходу подправили дизайн экстерьера, внутри появились другие рулевое колесо и кресла, плюс второй экран. Теперь же пришла очередь обновиться «заряженной» версии Nismo, которая адресована Ближнему Востоку. Презентация такого внедорожника намечена на 31 марта, сам Nissan распространил лишь пару тизеров. Впрочем, интригует марка зря, ведь Сеть уже наводнили фото и видео пойманного на воле Patrol Nismo, причем без какого-либо камуфляжа: например, снимки «спорта» висят в Твиттере assayyaratcom.

Оптика перешла со стандартного вездехода, сохранили и блестящую массивную V-образную вставку спереди (на твиттерских фото она заклеена, дабы не запачкать). Но радиаторная решетка теперь сетчатая, с крупными ячейками, тогда как у обычного Patrol тонкие хромированные линии. Также у исполнения Nismo более агрессивный обвес, в переднем бампере есть «прорези», спрятанные в черные L-образные вставки. Еще вездеходу вроде бы достались 22-дюймовые колеса (у стандартного Patrol – 18- или 20-дюймовые). Ну и, конечно, есть фирменные для Nismo красные акценты.

По предварительным данным, красный цвет присутствует и в салоне, еще могли заменить материалы отделки. Как и у «просто» Patrol, у версии Nismo наверняка имеются те же два экрана и доработанная система вентиляции. Также для обычной модели предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), предотвращения столкновений, удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон.

Прежний Nissan Patrol Nismo оснащался бензиновым V8 5.6 мощностью 428 л.с. вместо 400 л.с. у стандартного вездехода. Ожидается, что рестайлинговый Nismo получит такой же форсированный двигатель. Обычный Patrol также доступен с бензиновым V6 4.0 (275 л.с.), коробка одна – семиступенчатый «автомат». У модели подключаемый полный привод с понижающей передачей.

«Просто» Patrol продают не только на Ближнем Востоке, но также в Австралии и Африке, а в Северной Америке это Armada, причем после рестайлинга американский вариант отдалился от брата. А вот Patrol Nismo, скорее всего, так и останется ближневосточным эксклюзивом.

Стандартный обновленный Nissan Patrol
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Стандартный обновленный Nissan Patrol
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Стандартный обновленный Nissan Patrol
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Стандартный обновленный Nissan Patrol
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Российский рынок рамный внедорожник Nissan покинул в 2017-м, о «камбэке» марка не заявляла. Зато к нам скоро вернется большой кроссовер Nissan Pathfinder – уже в новом поколении.

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