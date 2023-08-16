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  • Обновлённый пикап Ram 1500 готовится к презентации и скорому выходу на рынок

Обновлённый пикап Ram 1500 готовится к презентации и скорому выходу на рынок

16.08.2023 19 0 0

Есть вероятность, что посвежевшая версия грузовика американской марки дебютирует в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре текущего года.

Марка Ram входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения PSA и FCA. Бестселлером бренда уже долгое время является Ram Pickup, его наиболее популярной модификацией остаётся 1500, актуальная версия была представлена в 2019 году. Сейчас компания занимается разработкой рестайлингового варианта этого грузовика: его презентация, скорее всего, пройдёт до конца текущего года.

На фото: актуальный пикап Ram 1500 (Laramie Crew Cab)

Как рассказал глава бренда Тим Кунискис, которого цитирует Detroit News, обновлённый Ram 1500 поступит в продажу на американском рынке в первом квартале следующего года. Ожидается, что новинка дебютирует в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери в конце грядущей осени. А компанию посвежевшему пикапу, вероятно, составит ещё одна новинка бренда – полностью электрический фургон Ram ProMaster.

Ранее фотошпионы ловили прототип обновлённого Ram 1500 в ходе дорожных тестов. Автомобиль был тщательно замаскирован, так что большинство деталей внешности посвежевшего пикапа рассмотреть не удалось. Предполагается, что он получит другую решётку радиатора, изменённую головную оптику, а также иные бамперы.

Пока что неизвестно, будут ли разработчики рестайлингового пикапа трогать салон. Отметим, сейчас грузовик Ram оснащается большим тачскрином информационно-развлекательной системы по центру передней панели, его диагональ составляет 12 дюймов.

Не исключено, что рестайлинг затронет и технику модели. У актуального Ram 1500 в линейке числится атмосферник Hemi V8 объёмом 5,7 литра, его отдача составляет 395 л.с.; а также V6 Pentastar объёмом 3,6 литра (305 л.с.) и 3,0-литровый дизель V6 (260 л.с.). У топовых версий под капотом находится 702-сильный V8 Hemi объёмом 6,2 литра. Есть вероятность, что компания откажется от V8 5.7 в пользу 3,0-литрового шестицилиндрового битурбомотора Hurricane, который числится в арсенале Jeep (эта марка тоже принадлежит Stellantis). Отметим, на Grand Wagoneer L этот двигатель выдаёт 517 л.с. и 678 Нм крутящего момента.

На фото: салон актуального пикапа Ram 1500

Вероятно, обновлённый Ram 1500 окажется дороже по сравнению с актуальной моделью. Стоит отметить, что сейчас цена обычного пикапа в Штатах стартует с отметки 39 тыс. долларов (эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу), в указанную стоимость входит плата за доставку до пункта назначения, её размер – 1995 долларов. Не исключено, что ценник посвежевшей версии грузовика превысит 40 тыс. долларов.

Напомним, в начале лета Ram показал свой новый небольшой пикап Rampage, предназначенный для южноамериканского рынка. В его основе лежит платформа Small Wide, на которой базируются пикап Fiat Toro, а также кроссоверы Jeep Compass и Renegade. Новинка предлагается в трёх версиях с бензиновым и дизельным 2,0-литровыми турбомоторами.

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