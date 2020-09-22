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  • Обновлённый седан Volkswagen Polo: с дизайном «под спорт», но без турбомоторов

Обновлённый седан Volkswagen Polo: с дизайном «под спорт», но без турбомоторов

22.09.2020 188 0 0

Модернизированная «четырехдверка» предыдущей генерации выходит рынок ЮАР. Там в гамме пока еще имеется турбодизель, но скоро его уберут – седан останется только со старыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6.

 

Хэтчбек VW Polo сменил поколение три года назад, а в 2018-м в Южной Америке дебютировала его четырехдверная версия, названная Virtus, в основе обеих моделей лежит «тележка» MQB A0. Считалось, что по мотивам южноамериканского седана сделают и наш следующий Поло, но нет: в РФ «бюджетник» Volkswagen новой генерации оказался лифтбеком, его построили на базе серьезно модернизированного Skoda Rapid, который, тем не менее, сохранил старую платформу PQ25. Однако Polo-седан жив – «четырехдверку» продают в Индии (под именем Vento) и ЮАР. Индийская версия обновилась в конце 2019-го, а теперь посвежевший четырехдверный Polo добрался и до африканского рынка. Кстати, седаны поставляют из Индии же, при этом в ЮАР представлены хэтчи Polo нового и предыдущего поколений – и вот их собирают локально (предыдущий хэтчбек там имеет приставку Vivo).

Обновленный VW Polo Sedan для ЮАР
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Обновленный VW Polo Sedan для ЮАР
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Внешне Polo Sedan изменился так же, как индийский Vento: модель получила решетку с «ячеистым» рисунком в стиле «заряженных» Фольксвагенов с индексом GTI, чуть подретушированные бамперы и задние фонари. А вот в салоне без реформ, хотя в Индии после рестайлинга можно выбрать двухцветную отделку.

В ЮАР седан Volkswagen Polo доступен лишь в двух комплектациях. В базовой Trendline есть 14-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, ABS+EBD, кондиционер и аудиосистема. В версии Comfortline появляются 15-дюймовые колеса, кожаная отделка рулевого колеса и круиз-контроль. За доплату предусмотрены камера заднего вида, 16-дюймовые диски, светодиодные ДХО и датчики дождя.

Обновленный VW Polo Sedan для ЮАР
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Обновленный VW Polo Sedan для ЮАР
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Рестайлинговый седан представлен со старыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6 серии EA111 мощностью 86 и 105 л.с. соответственно. Оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», топовому мотору еще положен шестиступенчатый «автомат». Также в ЮАР еще пока можно купить машину с дизелем 1.5 TDI (110 л.с.), но этот мотор указан только в брошюре – на местном сайте его уже нет, то есть скоро он окончательно покинет линейку. Вот и в Индии VW Vento недавно лишился дизеля, там модель сегодня доступна только с бензиновым турбомотором 1.0 TSI с отдачей в 110 л.с. (прежде были 1.2 TSI и 1.6 MPI).

Обновленный VW Polo Sedan для ЮАР

В ЮАР цена на обновленный Polo Sedan в пересчете с местной валюты на наши деньги стартует где-то от 1 124 000 рублей. Для Африки это довольно привлекательный ценник. К примеру, за Hyundai Accent предыдущего поколения (в РФ модель известна как Solaris), если же опять переводить на наши деньги, там просят минимум 1 297 000 рублей.

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