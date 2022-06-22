Рестайлинг ×

Обновлённый Volkswagen Touareg: первые изображения

22.06.2022 204 0 0

Вчера в Сети появились шпионские фотографии немецкого кроссовера, запечатлённого в процессе дорожных испытаний, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

 

Touareg – первый кроссовер бренда Volkswagen, его первая генерация была представлена в сентябре 2002 года на Международном автосалоне в Париже. Паркетник можно назвать своего рода серийной версией концептуального пикапа Volkswagen AAC 2000 года, у которого были позаимствованы многие элементы дизайна. Сегодня на конвейере третье поколение Туарега, премьера которого состоялась в марте 2018 года на специальном мероприятии в Пекине. Уже подошло время для планового рестайлинга, и первые тестовые образцы только начали попадаться в объектив фотошпионов.

Рендер обновлённого Touareg

Пока на получившихся фотографиях не видно никаких изменений относительно нынешней модели, так как передняя часть кроссовера скрыта под слоем маскировки. Можем предположить, что Туарег получит новую более крупную решётку радиатора, обновлённые фары и иной бампер. Сбоку никаких существенных изменений не ожидается, а сзади могут ограничиться новой графикой светодиодных фонарей и небольшими обновлениями в оформлении бампера – например, могут появиться новые патрубки выхлопной системы.

Рендер обновлённого Touareg

Новый Volkswagen Touareg построен на «короткой» версии платформы MLB Evo, которую также использует Porsche Cayenne последнего поколения (удлинённую «тележку» имеют кроссоверы Audi Q7 и Bentley Bentayga). Скорее всего, техническая часть не подвергнется существенным изменениям, а это значит, что рестайлинговый Туарег получит примерно такую же гамму бензиновых и дизельных двигателей.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Touareg
1 / 3
Нынешний Touareg
2 / 3
Нынешний Touareg
3 / 3

В России нынешний Volkswagen Touareg предлагается с единственным мотором – 3-литровым дизельным V6 мощностью 249 л.с. (600 Нм крутящего момента) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Самая доступная версия оценивается в 8 669 500 рублей, самая дорогая Exclusive R-line Black Style – в 9 573 600 руб.

Между тем, в начале этого месяца мы выясняли, стоит ли покупать Touareg второго поколения за 3,5 миллиона рублей

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Volkswagen Volkswagen Touareg

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Слушай сердце, но смотри в кошелек: стоит ли покупать Mercedes-Benz M-class II W164 за 1,5 миллиона рублей Полтора миллиона сегодня – сумма недостаточная для покупки приличного нового автомобиля, но на вторичном рынке выбор остается широким. Можно поискать хоть свежий хэтчбек С-класса вроде Mazda... 3153 2 4 21.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Официально: что будет с машинами на армянском учете с 2023 года и стоит ли их покупать В продаже часто встречаются автомобили по привлекательным ценам, но с припиской «армянский учет». Многие россияне покупают их в личное пользование, хотя по закону этого делать не могут. Но в... 4452 0 20 20.06.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Passat B7 Passat B7 многим кажется интересной машиной: вроде как заметно лучше, чем предыдущий В6, но не такой дорогой, как следующий В8 (продажи которого получились вообще мизерными). Отчасти всё так... 2166 11 3 19.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 12299 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 12268 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 8080 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings