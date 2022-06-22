Вчера в Сети появились шпионские фотографии немецкого кроссовера, запечатлённого в процессе дорожных испытаний, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

Touareg – первый кроссовер бренда Volkswagen, его первая генерация была представлена в сентябре 2002 года на Международном автосалоне в Париже. Паркетник можно назвать своего рода серийной версией концептуального пикапа Volkswagen AAC 2000 года, у которого были позаимствованы многие элементы дизайна. Сегодня на конвейере третье поколение Туарега, премьера которого состоялась в марте 2018 года на специальном мероприятии в Пекине. Уже подошло время для планового рестайлинга, и первые тестовые образцы только начали попадаться в объектив фотошпионов.

Рендер обновлённого Touareg

Пока на получившихся фотографиях не видно никаких изменений относительно нынешней модели, так как передняя часть кроссовера скрыта под слоем маскировки. Можем предположить, что Туарег получит новую более крупную решётку радиатора, обновлённые фары и иной бампер. Сбоку никаких существенных изменений не ожидается, а сзади могут ограничиться новой графикой светодиодных фонарей и небольшими обновлениями в оформлении бампера – например, могут появиться новые патрубки выхлопной системы.

Рендер обновлённого Touareg

Новый Volkswagen Touareg построен на «короткой» версии платформы MLB Evo, которую также использует Porsche Cayenne последнего поколения (удлинённую «тележку» имеют кроссоверы Audi Q7 и Bentley Bentayga). Скорее всего, техническая часть не подвергнется существенным изменениям, а это значит, что рестайлинговый Туарег получит примерно такую же гамму бензиновых и дизельных двигателей.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Touareg 1 / 3 Нынешний Touareg 2 / 3 Нынешний Touareg 3 / 3

В России нынешний Volkswagen Touareg предлагается с единственным мотором – 3-литровым дизельным V6 мощностью 249 л.с. (600 Нм крутящего момента) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Самая доступная версия оценивается в 8 669 500 рублей, самая дорогая Exclusive R-line Black Style – в 9 573 600 руб.

Между тем, в начале этого месяца мы выясняли, стоит ли покупать Touareg второго поколения за 3,5 миллиона рублей.