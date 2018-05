Обновлённый C-Class в нашей стране представлен в кузовах «седан» и «купе» – универсал и кабриолет из гаммы исчезли. Впрочем, «сарай» и открытая «двухдверка» в РФ спросом и не пользовались: в 2017-м было продано лишь 12 машин C-Class Estate и 19 штук C-Class Cabrio («четырехдверка» разошлась тиражом в 3 248 экземпляров, объем продаж купе – 554 единицы). Также, судя по сайту Mercedes-Benz, «цешка» лишилась в России дизельных и гибридных версий. Цены «стандартной» модели выросли примерно на 20 000 – 180 000 рублей (в зависимости от версии), «заряженный» Mercedes-AMG C 43 «потяжелел» на 240 000 – 270 000 рублей. Теперь Мерседес С-класса в России стоит от 2 320 000 рублей.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz C 200 4Matic Premium 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz C 200 4Matic Premium

Самая доступная версия – C 180 – предлагается с прежним турбомотором 1.6 с отдачей в 150 л.с. Mercedes-Benz C 200 вместо двухлитрового двигателя теперь оснащается новой «турбочетверкой» 1.5, которая разработана совместно с компанией Renault. При этом мощность у этого мотора такая же, как у предшественника, — 184 л.с. На смену модификации С 250 пришел вариант С 300 с турбодвигателем 2.0 (258 вместо прежних 211 л.с.). А Mercedes-AMG C 43 у нас можно заказать с битурбированным двигателем V6 3.0, мощность которого выросла с 367 до 390 л.с. Все версии укомплектованы девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic, C 180 и C 300 – заднеприводные, остальные «немцы» имеют полный привод. Кстати, модификация C 300 есть только у седана.

Цены обновленного седана Mercedes-Benz C-Class

Версия С 180 (150 л.с.) С 200 4Matic (184 л.с.) С 300 (258 л.с.) AMG C 43 4Matic (390 л.с.) Premium 2 320 000 рублей 2 520 000 рублей — — Sport 2 560 000 рублей 2 880 000 рублей 2 880 000 рублей — Особая серия — — — 3 990 000 рублей

В арсенале базового Mercedes C-Class значатся: светодиодная оптика, мультимедийная система, камера заднего вида, тканевая обивка кресел, однозонный климат-контроль, стальные 16-дюймовые диски, круиз-контроль, подогрев передних кресел. У версии Sport есть AMG-обвес, спортивная подвеска и 18-дюймовые диски, кресла обиты тканью и искусственной кожей.

Цены обновленного купе Mercedes-Benz C-Class

Версия C 180 (150 л.с.) C 200 4Matic (184 л.с.) AMG C 43 4Matic (390 л.с.) Premium 2 640 000 рублей 2 870 000 рублей — Sport 2 770 000 рублей 3 020 000 рублей — Особая серия — — 4 260 000 рублей

Разумеется, для модели предусмотрено множество различных опциональных пакетов. Например, за доплату в 73 000 рублей можно заказать системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. А за 140 000 рублей доступны парковочный ассистент и камеры кругового обзора.

1 / 3 На фото: Mercedes-Benz C200 4Matic Sport Coupe 2 / 3 На фото: Mercedes-Benz C200 4Matic Sport Coupe 3 / 3 На фото: Mercedes-Benz C200 4Matic Sport Coupe

Напомним, обновленный C-Class представили в марте на Женевском автосалоне. Модель получила подретушированные бамперы, модернизированные фары и задние фонари. Также был существенно расширен список оборудования.

По предварительным данным, до российских дилеров рестайлинговые машины доберутся этим летом.