На прошлой неделе в Сети появились первые шпионские фотоснимки рестайлингового Е-класса, благодаря которым уже можно представить, какой будет его внешность.

Mercedes-Benz E-Klasse в кузове W213 был представлен в 2016 году, переняв стиль младшей и старшей моделей – С- и S-классов. Судя по появившимся фотографиям закамуфлированного прототипа, в ходе рестайлинга автомобиль наделят новым «лицом» в стиле последних новинок бренда, таких как А-класс и CLS. Таким образом, Е-класс получит расширяющуюся к низу трапециевидную решётку радиатора и более агрессивный дизайн фар с резкими очертаниями светодиодных ходовых огней. Вероятно, в каждой фаре будет по две такие полоски, как на нынешней «ешке» и, например, новом GLE.

Что же касается задней части автомобиля, то шпионские фотографии пока не выдали никаких отличий от существующей модели, однако можно предположить, что у Е-класса появятся, как минимум, новые фонари: мы изобразили вариант, сделанный в стиле рестайлингового седана С-класса.

По имеющейся информации, премьера обновлённого E-Klasse может состояться в первой половине следующего года.

Сегодня в России седан Е-класса можно приобрести минимум за 3 200 000 рублей (Е 200 d AT, 150 л.с.). Есть также кросс-версия универсала All Terrain с единственным 195-сильным дизелем – 4 210 000 руб.

Напомним, недавно мы провели первый тест-драйв водородного кроссовера Mercedes-Benz GLC F-Cell.