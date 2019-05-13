Обновлённый Superb уже давно рассекречен, но Skoda продолжает «играть в интригу»

У флагмана чешской марки лишь слегка подправили дизайн экстерьера. Зато модель, как ожидается, станет первым подзаряжаемым гибридом Шкоды.

Первое официальное изображение посвежевшего лифтбека Superb производитель распространил неделю назад. Тогда же в Skoda заявили, что модель представят в рамках чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Предполагалось, что рестайлинговую «пятидверку» покажут в день открытия, то есть 10 мая, однако этого так и не произошло. Точную дату назвали только сегодня, причем ее объявило китайское подразделение Шкоды. Итак, модернизированный флагман дебютирует 23 мая. Одновременно «поднебесный» офис поделился двумя новыми дизайн-скетчами лифтбека.

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Между тем внешний облик рестайлингового Skoda Superb уже давно не секрет – машину раскрыли опять же китайцы. Так, еще в январе в базе местного сертификационного органа появились «живые» фотографии машины в полный рост. Обновление вышло скромным: у Superb поменяли бамперы, фары «примкнули» к увеличившейся в размерах радиаторной решетке (у топовых версий головная оптика теперь полностью светодиодная), между задними фонарями красуется хромированная плашка, а на багажной двери – надпись с названием марки вместо эмблемы. Снимков салона пока нет, но и внутри кардинальных изменений не ожидается, максимум – новая мультимедийная система.

1 / 3 Обновлённый Skoda Superb, фото из базы министерства промышленности Китая 2 / 3 Обновлённый Skoda Superb, фото из базы министерства промышленности Китая 3 / 3 Обновлённый Skoda Superb, фото из базы министерства промышленности Китая

Моторы, по предварительным данным, прежние, разве что их отдачу могли незначительно увеличить. В Европе актуальный лифтбек доступен с бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (272 л.с.), дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). В Китае Superb оснащается «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.).

Впрочем, у флагмана все же будет важная техническая обновка: Superb станет первым подзаряжаемым гибридом марки. Ожидается, что такой автомобиль получит 150-сильный бензиновый мотор TSI и 95-сильный электродвигатель, только на электротяге он сможет проехать примерно 70 километров.

1 / 3 Дореформенный Skoda Superb 2 / 3 Дореформенный Skoda Superb 3 / 3 Дореформенный Skoda Superb

Напомним, семейство Суперб (лифтбек и универсал) актуального, третьего, поколения дебютировало в 2015-м. На рынке модель приняли тепло: в Старом свете, например, в 2016 году она установила рекорд по продажам – было реализовано 85 879 единиц. Но затем спрос начал падать. Так, в 2018-м по всему миру продано 138 100 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в 2017-м. Хотя в России Superb минувший год закончил «в плюсе»: выбор на модели остановили 2180 клиентов – это почти на 16% больше по сравнению с 2017-м. Дореформенный флагман у нас представлен с бензиновыми двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 1.8 TSI (180 л.с.) и 2.0 TSI (220 или 280 л.с.).