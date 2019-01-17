Обновлённый Skoda Superb: модели лишь слегка подправили дизайн. Зато будет гибрид

Опубликованы фотографии рестайлингового флагмана Шкоды без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели, скорее всего, состоится в марте.

В конце прошлого года в Сеть выложили короткий видеоролик с пойманным посвежевшим универсалом Skoda Superb Combi. Теперь же появились снимки модернизированного лифтбека, их внесли в базу министерства промышленности Китая. «Поднебесный» дорестайлинговый Superb внешне ничем не отличается от «пятидверки», предназначенной для других стран, так что и глобальная модель наверняка получит те же изменения.

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Обновление вышло скромным: у Superb поменяли бамперы, радиаторная решетка стала больше и «примкнула» к фарам, у которых другая «начинка», плюс модель получила иные противотуманки; между задними фонарями теперь красуется хромированная полоска, а на крышке багажника – надпись с названием марки вместо эмблемы. Изображений интерьера пока нет, но и внутри радикальных изменений не ожидается, максимум – новая мультимедийная система.

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В Китае у Skoda Superb-2020 прежние моторы: лифтбек доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.). У европейской версии моторная гамма также вряд ли изменится. В Старом свете Superb оснащается бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (272 л.с.), дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.).

Однако после рестайлинга у Суперба все же будет важная техническая обновка – модель обзаведется подзаряжаемой гибридной версией. По неофициальным данным, такой автомобиль получит 150-сильный бензиновый мотор TSI (объем пока неизвестен) и 95-сильный электродвигатель, только на электротяге «чех» сможет проехать примерно 70 километров.

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Публичная премьера рестайлингового Skoda Superb, вероятно, пройдет в рамках Женевского автосалона, который откроется в марте этого года.

Напомним, семейство Superb актуального, третьего, поколения дебютировало в 2015-м. На рынке машины приняли довольно тепло: например, в Европе в 2016 году модель установила рекорд по продажам – было реализовано 85 879 единиц. Но затем спрос на Суперб начал падать. Так, в 2018-м по всему миру продано 138 100 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в 2017-м.

В России, впрочем, Skoda Superb «в плюсе»: в прошлом году выбор на модели остановили 2180 клиентов – это почти на 16% больше по сравнению с 2017-м. Дореформенный флагман у нас представлен с бензиновыми двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 1.8 TSI (180 л.с.) и 2.0 TSI (220 л.с.). Рекомендованная производителем цена лифтбека сегодня начинается с отметки в 1 640 000 рублей, хотя, судя по данным нашего каталога «Подобрать авто», в Москве, например, Superb можно найти и с более привлекательным ценником.

Кстати, в Женеве Skoda покажет еще одну новинку – компактный кроссовер с нетипичной для марки головной оптикой.