Обновлённый Skoda Superb: модели лишь слегка подправили дизайн. Зато будет гибрид

Обновлённый Skoda Superb: модели лишь слегка подправили дизайн. Зато будет гибрид

79 0 0
Опубликованы фотографии рестайлингового флагмана Шкоды без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели, скорее всего, состоится в марте.
 

В конце прошлого года в Сеть выложили короткий видеоролик с пойманным посвежевшим универсалом Skoda Superb Combi. Теперь же появились снимки модернизированного лифтбека, их внесли в базу министерства промышленности Китая. «Поднебесный» дорестайлинговый Superb внешне ничем не отличается от «пятидверки», предназначенной для других стран, так что и глобальная модель наверняка получит те же изменения.

1 / 2
Обновлённый Skoda Superb
2 / 2
Обновлённый Skoda Superb

Обновление вышло скромным: у Superb поменяли бамперы, радиаторная решетка стала больше и «примкнула» к фарам, у которых другая «начинка», плюс модель получила иные противотуманки; между задними фонарями теперь красуется хромированная полоска, а на крышке багажника – надпись с названием марки вместо эмблемы. Изображений интерьера пока нет, но и внутри радикальных изменений не ожидается, максимум – новая мультимедийная система.

1 / 2
Обновлённый Skoda Superb
2 / 2
Обновлённый Skoda Superb

В Китае у Skoda Superb-2020 прежние моторы: лифтбек доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.). У европейской версии моторная гамма также вряд ли изменится. В Старом свете Superb оснащается бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (272 л.с.), дизелями 1.6 TDI (120 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.).

Однако после рестайлинга у Суперба все же будет важная техническая обновка – модель обзаведется подзаряжаемой гибридной версией. По неофициальным данным, такой автомобиль получит 150-сильный бензиновый мотор TSI (объем пока неизвестен) и 95-сильный электродвигатель, только на электротяге «чех» сможет проехать примерно 70 километров.

1 / 3
Дореформенный Skoda Superb
2 / 3
Дореформенный Skoda Superb
3 / 3
Дореформенный Skoda Superb

Публичная премьера рестайлингового Skoda Superb, вероятно, пройдет в рамках Женевского автосалона, который откроется в марте этого года.

Напомним, семейство Superb актуального, третьего, поколения дебютировало в 2015-м. На рынке машины приняли довольно тепло: например, в Европе в 2016 году модель установила рекорд по продажам – было реализовано 85 879 единиц. Но затем спрос на Суперб начал падать. Так, в 2018-м по всему миру продано 138 100 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем в 2017-м.

В России, впрочем, Skoda Superb «в плюсе»: в прошлом году выбор на модели остановили 2180 клиентов – это почти на 16% больше по сравнению с 2017-м. Дореформенный флагман у нас представлен с бензиновыми двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 1.8 TSI (180 л.с.) и 2.0 TSI (220 л.с.). Рекомендованная производителем цена лифтбека сегодня начинается с отметки в 1 640 000 рублей, хотя, судя по данным нашего каталога «Подобрать авто», в Москве, например, Superb можно найти и с более привлекательным ценником.

Кстати, в Женеве Skoda покажет еще одну новинку – компактный кроссовер с нетипичной для марки головной оптикой.

 

Авторынок Женева Новинки лифтбеки чешская марка чешские автомобили Skoda Superb
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а…

10925 12 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Автотоп
Готовые к любой зиме: 5 новых внедорожников с самым большим дорожным просветом

В вашем городе выпала трехмесячная норма осадков, а снегоуборочной техники не завезли? За последние три дня вы застряли 6 раз и обтерли днищем все снежные колеи во дворе? Давайте разберемся, сколько денег нужно, чтобы…

2405 1 0
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а чуть раньше Путин проехал на версии «лимузин». Автомобили до сих пор не прошли сертификацию,…

10925 12 1
Статьи / Интервью
Юта Такахаси, Suzuki: «Мы начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России»

С генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» говорим о 10-летней гарантии на Vitara, удручающих результатах нового Jimny в Euro NCAP, перспективах Suzuki Crossby и Lapin на российском рынке и поставкам серийной версии…

1878 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

1121 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2407 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2383 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35825 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29200 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

20356 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31262 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18361 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14628 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42436 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35265 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

21149 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

57154 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47990 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45325 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?