Паркетник Skoda начального уровня: с нетипичной для марки оптикой и, возможно, без полного привода
Новый паркетник Skoda – это серийное воплощение концепта Vision X, представленного в прошлом году на Женевском автосалоне. Название товарной модели пока не раскрывается, его марка объявит в рамках официальной премьеры – она пройдет в марте, опять же в Женеве. По неофициальным данным, кроссовер может получить имя Kosmiq.
Судя по картинке и короткому видеотизеру, конвейерный кросс сохранил дизайн своего предвестника. Главная «фишка» — головная оптика, которой нет у других моделей бренда: сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни с интегрированными динамическими указателями поворота, под ними – блоки основных фар.
В основе паркетника лежит платформа MQB. В Skoda обещают просторный салон, современные системы помощи водителю и ряд практичных решений в духе Simply Clever. Других подробностей в компании не сообщили. Впрочем, известно, что новый кросс окажется самой маленькой и самой дешевой моделью в глобальной SUV-линейке марки. Пока же роль вседорожника начального уровня на мировом рынке играет Karoq (длина – 4382 мм, колесная база – 2630 или 2638 мм в зависимости от привода): в Чехии, например, эта модель сегодня обойдется минимум в 544 900 крон, что эквивалентно около 1 639 000 рублей по актуальному курсу.
Моторы же новому кроссоверу Шкоды, вероятно, достались от соплатформенного Volkswagen T-Roc. Модель немецкой марки в Европе доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.), «турбочетверками» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 л.с.). Хотя не исключено, что в гамму паркетника Skoda войдут двигатели от другого «родственника» — маленького Volkswagen T-Cross. Речь идет о дизеле 1.6 TDI (95 л.с.) и 95-сильной версии бензинового литрового мотора. Зарубежные СМИ предполагают, что у новой Шкоды, как и у T-Cross, не будет полного привода (у T-Roc есть версии 4х4).
Между тем предвестник новинки – концепт Skoda Vision X – оснащен гибридной установкой, в состав которой вошли работающая как на бензине, так и на сжатом газе «турбочетверка» 1.5 TSI G-TEC (130 л.с.), и два электродвигателя, подключенные к 48-вольтовой электрической сети (первый электромотор работает в качестве стартер-генератора, второй приводит в движение задние колеса). Привод у прототипа может быть передним, задним или полным. Серийный кроссовер такую установку вряд ли получит, по крайней мере, пока.
На европейский рынок новый кросс Skoda выйдет во второй половине текущего года. До России модель, скорее всего, не доберется. Зато в 2019-м у нас должен появиться паркетник Skoda Karoq – россиянам предложат модель локальной сборки, но где именно наладят выпуск (в Нижнем Новгороде или Калуге), пока неизвестно.
Кстати, в линейке Шкоды есть еще один кроссовер, который дешевле Карока, — Kamiq. Однако этот автомобиль продают только в Китае.
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