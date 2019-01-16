Паркетник Skoda начального уровня: с нетипичной для марки оптикой и, возможно, без полного привода

Чешская марка распространила тизеры своего самого маленького глобального кроссовера. Публичная премьера модели состоится в марте текущего года.

Новый паркетник Skoda – это серийное воплощение концепта Vision X, представленного в прошлом году на Женевском автосалоне. Название товарной модели пока не раскрывается, его марка объявит в рамках официальной премьеры – она пройдет в марте, опять же в Женеве. По неофициальным данным, кроссовер может получить имя Kosmiq.

Судя по картинке и короткому видеотизеру, конвейерный кросс сохранил дизайн своего предвестника. Главная «фишка» — головная оптика, которой нет у других моделей бренда: сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни с интегрированными динамическими указателями поворота, под ними – блоки основных фар.

В основе паркетника лежит платформа MQB. В Skoda обещают просторный салон, современные системы помощи водителю и ряд практичных решений в духе Simply Clever. Других подробностей в компании не сообщили. Впрочем, известно, что новый кросс окажется самой маленькой и самой дешевой моделью в глобальной SUV-линейке марки. Пока же роль вседорожника начального уровня на мировом рынке играет Karoq (длина – 4382 мм, колесная база – 2630 или 2638 мм в зависимости от привода): в Чехии, например, эта модель сегодня обойдется минимум в 544 900 крон, что эквивалентно около 1 639 000 рублей по актуальному курсу.

Моторы же новому кроссоверу Шкоды, вероятно, достались от соплатформенного Volkswagen T-Roc. Модель немецкой марки в Европе доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.), «турбочетверками» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 л.с.). Хотя не исключено, что в гамму паркетника Skoda войдут двигатели от другого «родственника» — маленького Volkswagen T-Cross. Речь идет о дизеле 1.6 TDI (95 л.с.) и 95-сильной версии бензинового литрового мотора. Зарубежные СМИ предполагают, что у новой Шкоды, как и у T-Cross, не будет полного привода (у T-Roc есть версии 4х4).

1 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 2 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 3 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 4 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году

Между тем предвестник новинки – концепт Skoda Vision X – оснащен гибридной установкой, в состав которой вошли работающая как на бензине, так и на сжатом газе «турбочетверка» 1.5 TSI G-TEC (130 л.с.), и два электродвигателя, подключенные к 48-вольтовой электрической сети (первый электромотор работает в качестве стартер-генератора, второй приводит в движение задние колеса). Привод у прототипа может быть передним, задним или полным. Серийный кроссовер такую установку вряд ли получит, по крайней мере, пока.

1 / 2 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 2 / 2 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году

На европейский рынок новый кросс Skoda выйдет во второй половине текущего года. До России модель, скорее всего, не доберется. Зато в 2019-м у нас должен появиться паркетник Skoda Karoq – россиянам предложат модель локальной сборки, но где именно наладят выпуск (в Нижнем Новгороде или Калуге), пока неизвестно.

Кстати, в линейке Шкоды есть еще один кроссовер, который дешевле Карока, — Kamiq. Однако этот автомобиль продают только в Китае.