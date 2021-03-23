Новинки ×
  • Объявленная «премиумом» трёхрядная Hyundai Creta: первые изображения

Объявленная «премиумом» трёхрядная Hyundai Creta: первые изображения

23.03.2021 941 0 0

Пока растянутый кроссовер заявлен только для Индии, причем там его будут продавать под другим именем. Также от стандартного SUV эта версия отличается дизайном экстерьера, вдобавок могли расширить список оборудования.

 

Месяц назад индийское подразделение Hyundai анонсировало новый трехрядный паркетник Alcazar, названный так в честь испанского замка. Впрочем, совсем новым кросс все же не является, ведь это удлиненная версия Креты второго поколения (пятиместный SUV индийцам доступен с 2020-го). Кстати, в Индии Alcazar считается «премиальным», хотя не будем забывать о том, что к «премиуму» там также относят хэтч Hyundai i20, кроссоверы Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. Замаскированная растянутая Creta уже не раз попадалась фотошпионам, а теперь опубликованы первые официальные картинки.

Hyundai Alcazar

Итак, у Alcazar свой дизайн экстерьера: кросс получил новые задние фонари, которые заплывают на багажную дверь, саму дверь тоже заменили, номерной знак подняли чуть выше. В задних стойках появились окошки, модернизирована и головная оптика, хотя переднюю часть полностью еще не показали. Габариты по-прежнему не озвучены. Длина пятиместной «второй» Креты равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, у нашей модели, а в РФ пока еще представлен кросс первого поколения, эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

Hyundai Alcazar
1 / 3
Hyundai Alcazar
2 / 3
Hyundai Alcazar
3 / 3

Пока засвечен только шестиместный Alcazar, но семиместный тоже будет. Из примечательного на скетче – у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников, между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. Передняя панель, руль, центральная консоль и мультимедиа-система – такие же, как у стандартной «второй» Креты. А еще индийские СМИ надеются на то, что растянутому кроссу достанется оборудование, которого нет у местной Creta: например, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Hyundai Alcazar
1 / 3
Hyundai Alcazar
2 / 3
Hyundai Alcazar
3 / 3

Моторы же трехрядный кроссовер, вероятно, разделит со стандартным SUV. В Индии Крета предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у пятиместного паркетника нет, так что и Alcazar, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении.

Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии
1 / 3
Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии
2 / 3
Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии
3 / 3

Индийские профильные медиа пишут, что полноценную презентацию проведут в начале апреля. Как и Creta, семиместный кросс для этой страны будут выпускать локально. Скорее всего, растянутая версия появится и на других рынках, но не факт, что имя Alcazar сохранят.

В России Крета нового поколения дебютирует в середине текущего года, и нам обещан другой дизайн. О трехрядном варианте российский офис не упоминал.

кроссовер Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Creta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Нужно ли подавать налоговую декларацию при продаже автомобиля Продажа автомобиля – дело простое. О том, как правильно оформить сделку, мы писали подробно, а к тому же многие продавцы сегодня не утруждают себя поездкой в ГИБДД вместе с покупателем, что... 383 0 5 23.03.2021
Статьи / Авто недели Чем меньше Форда, тем лучше: стоит ли покупать Volvo S60 II за 1,2 миллиона рублей Российский покупатель остается весьма традиционным в своих предпочтениях. Если перед ним стоит задача купить свежий седан за миллион с хвостиком, он первым делом вспомнит о Toyota Camry, пот... 1436 0 2 23.03.2021
Статьи / Гаджеты «Качающая тарелка». Обзор автомобильного компрессора от Osram Помните шутливую детскую загадку – сколько колес в легковой машине? С учетом запасного – пять, а с учетом рулевого – шесть… Ну а если считать вместе с компрессором OSRAM TYREinflate, то и в... 1496 0 1 22.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 135514 33 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 119931 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 74007 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings