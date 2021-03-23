Объявленная «премиумом» трёхрядная Hyundai Creta: первые изображения

Месяц назад индийское подразделение Hyundai анонсировало новый трехрядный паркетник Alcazar, названный так в честь испанского замка. Впрочем, совсем новым кросс все же не является, ведь это удлиненная версия Креты второго поколения (пятиместный SUV индийцам доступен с 2020-го). Кстати, в Индии Alcazar считается «премиальным», хотя не будем забывать о том, что к «премиуму» там также относят хэтч Hyundai i20, кроссоверы Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. Замаскированная растянутая Creta уже не раз попадалась фотошпионам, а теперь опубликованы первые официальные картинки.
Итак, у Alcazar свой дизайн экстерьера: кросс получил новые задние фонари, которые заплывают на багажную дверь, саму дверь тоже заменили, номерной знак подняли чуть выше. В задних стойках появились окошки, модернизирована и головная оптика, хотя переднюю часть полностью еще не показали. Габариты по-прежнему не озвучены. Длина пятиместной «второй» Креты равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, у нашей модели, а в РФ пока еще представлен кросс первого поколения, эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.
Пока засвечен только шестиместный Alcazar, но семиместный тоже будет. Из примечательного на скетче – у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников, между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. Передняя панель, руль, центральная консоль и мультимедиа-система – такие же, как у стандартной «второй» Креты. А еще индийские СМИ надеются на то, что растянутому кроссу достанется оборудование, которого нет у местной Creta: например, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.
Моторы же трехрядный кроссовер, вероятно, разделит со стандартным SUV. В Индии Крета предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у пятиместного паркетника нет, так что и Alcazar, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении.
Индийские профильные медиа пишут, что полноценную презентацию проведут в начале апреля. Как и Creta, семиместный кросс для этой страны будут выпускать локально. Скорее всего, растянутая версия появится и на других рынках, но не факт, что имя Alcazar сохранят.
В России Крета нового поколения дебютирует в середине текущего года, и нам обещан другой дизайн. О трехрядном варианте российский офис не упоминал.
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