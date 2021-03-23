Объявленная «премиумом» трёхрядная Hyundai Creta: первые изображения

Пока растянутый кроссовер заявлен только для Индии, причем там его будут продавать под другим именем. Также от стандартного SUV эта версия отличается дизайном экстерьера, вдобавок могли расширить список оборудования.

Месяц назад индийское подразделение Hyundai анонсировало новый трехрядный паркетник Alcazar, названный так в честь испанского замка. Впрочем, совсем новым кросс все же не является, ведь это удлиненная версия Креты второго поколения (пятиместный SUV индийцам доступен с 2020-го). Кстати, в Индии Alcazar считается «премиальным», хотя не будем забывать о том, что к «премиуму» там также относят хэтч Hyundai i20, кроссоверы Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. Замаскированная растянутая Creta уже не раз попадалась фотошпионам, а теперь опубликованы первые официальные картинки.

Hyundai Alcazar

Итак, у Alcazar свой дизайн экстерьера: кросс получил новые задние фонари, которые заплывают на багажную дверь, саму дверь тоже заменили, номерной знак подняли чуть выше. В задних стойках появились окошки, модернизирована и головная оптика, хотя переднюю часть полностью еще не показали. Габариты по-прежнему не озвучены. Длина пятиместной «второй» Креты равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, у нашей модели, а в РФ пока еще представлен кросс первого поколения, эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.



Hyundai Alcazar 1 / 3 Hyundai Alcazar 2 / 3 Hyundai Alcazar 3 / 3

Пока засвечен только шестиместный Alcazar, но семиместный тоже будет. Из примечательного на скетче – у пары кресел во втором ряду нет отдельных подлокотников, между сиденьями установили общий бокс, чуть ниже расположены подстаканники. Передняя панель, руль, центральная консоль и мультимедиа-система – такие же, как у стандартной «второй» Креты. А еще индийские СМИ надеются на то, что растянутому кроссу достанется оборудование, которого нет у местной Creta: например, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.



Hyundai Alcazar 1 / 3 Hyundai Alcazar 2 / 3 Hyundai Alcazar 3 / 3

Моторы же трехрядный кроссовер, вероятно, разделит со стандартным SUV. В Индии Крета предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у пятиместного паркетника нет, так что и Alcazar, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении.



Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии 1 / 3 Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии 2 / 3 Hyundai Creta второго поколения, версия для Индии 3 / 3

Индийские профильные медиа пишут, что полноценную презентацию проведут в начале апреля. Как и Creta, семиместный кросс для этой страны будут выпускать локально. Скорее всего, растянутая версия появится и на других рынках, но не факт, что имя Alcazar сохранят.



В России Крета нового поколения дебютирует в середине текущего года, и нам обещан другой дизайн. О трехрядном варианте российский офис не упоминал.