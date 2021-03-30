Объявленный кроссвэном Kia Carnival скоро стартует в России: два мотора на выбор и «автомат»

На нашем рынке новый MPV представлен в пяти комплектациях. В четырех из них у модели восьмиместный салон, и лишь топовый вэн предложат с салоном на семерых.

Минивэн Kia Carnival четвертой генерации дебютировал минувшим летом, причем еще до полноценной презентации российский офис марки объявил о том, что модель доберется до нашей страны, хотя предшественника в РФ не продавали. Нашу версию анонсировали под конец 2020-го, а в феврале 2021-го калининградский «Автотор» приступил к крупноузловой SKD-сборке. Теперь же опубликован полный прайс-лист, старт продаж намечен на 14 апреля.

Напомним, «четвертый» Carnival делит платформу с последним Kia Sorento. Длина вэна равна 5155 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 3090 мм. Кстати, дизайнеры Kia придумали для модели отдельную категорию Grand Utility Vehicle – мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Вот и российское представительство считает Carnival кроссвэном – именно так он обозначен на официальном сайте. Впрочем, дорожный просвет у MPV, пусть и приличный, но не выдающийся – 182 мм.

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В РФ новинка доступна с двумя моторами на выбор – турбодизелем 2.2 CRDI (199 л.с., 440 Нм) и бензиновым «атмосферником» V6 3.5 MPI (249 л.с., 331,5 Нм). Последний может «питаться» АИ-92. Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний. Дизельный Carnival первую «сотню» наберет за 10,7 секунды, бензиновый – за 8,5 секунды.



Вэн представлен в пяти комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Во всех версиях, за исключением топовой, Carnival имеет восьмиместный салон, с тремя отдельными сиденьями во втором ряду (они съемные, их можно установить против хода движения) и диваном на галерке (60:40). Premium+ исключительно семиместный, с капитанскими креслами посередине, у которых есть выдвижные подставки для ног.

Цены и комплектации Kia Carnival

Комплектация 2.2 CRDI, 199 л.с., 8АКП V6 3.5 MPI, 249 л.с., 8АКП Comfort 2 599 900 рублей - Luxe 2 894 900 рублей - Prestige 3 059 900 рублей 3 149 900 рублей Premium 3 339 900 рублей 3 429 900 рублей Premium+ 3 489 900 рублей 3 579 900 рублей

В списке оборудования базового Kia Carnival значатся: 17-дюймовые колеса, рефлекторные светодиодные фары, светодиодные ходовые огни, система помощи на подъеме, семь подушек безопасности, круиз-контроль, система выбора режимов движения, электрический стояночный тормоз, кондиционеры спереди и сзади, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Версия Luxe дополнена рейлингами, подогревом рулевого колеса, передними датчиками парктроника, системами контроля «слепых» зон, предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, розеткой на 220 В (на центральной консоли), а вместо кондиционера тут трехзонный климат-контроль.

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У Carnival Prestige проекционные светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, сдвижные боковые двери с электроприводом (можно управлять дистанционно), наружные зеркала с электроприводом складывания и беспроводная зарядка для смартфона, а кресла обиты искусственной кожей.



В версии Premium появляются два люка, шайба вместо традиционного рычага коробки, виртуальная «приборка», мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, дополнительная шумоизоляция, вентиляция и электропривод передних сидений (с «памятью»), контурная подсветка, салонная камера для наблюдения за задними рядами, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предупреждения столкновения при повороте на перекрестке, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Наконец, Premium+ — это отделка салона натуральной кожей, кресла второго ряда с подогревом, вентиляцией и электроприводом.

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Прямой конкурент у нового Carnival, по сути, один, да и того полноценным соперником все же не назовешь: «китаец» GAC GN8 у нас предлагается только в семиместном исполнении, с отдельными креслами во втором ряду, то есть он больше для бизнеса, чем для семьи. Цена ГАКа – от 2 699 000 рублей. Ну а если брать в расчет микроавтобусы, то цена Hyundai H-1 сегодня начинается с отметки в 2 499 000 рублей, Peugeot Traveller обойдется минимум в 2 489 900 рублей (2020 года выпуска), клоны последнего – Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life – стоят от 2 559 900 и от 2 859 900 рублей соответственно (Zafira – 2021 года выпуска).

