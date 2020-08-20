Обязательный тест на алкоголизм для получающих медсправку водителей окончательно отменили

Иной порядок получения медицинских справок для тех, кто получает и возвращает водительские удостоверения, вступит в силу в начале следующего года.

Новые правила получения водителями медицинских справок были разработаны Минздравом РФ ещё в октябре прошлого года. Согласно новым нормам, предполагалось, что всем, кто получает права впервые, меняет их по достижению десятилетия, а также возвращает после лишения, в обязательном порядке придётся сдавать новый тест, выявляющий хронических алкоголиков.



Как мы сообщали ранее, новый тест предполагает, что медработники берут у водителя/кандидата анализ крови на наличие CDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина). В случае, если он имеется в определённой концентрации, это может свидетельствовать о хроническом алкоголизме (или же, к примеру, о болезнях печени). Далее таких «испытуемых» направляли бы на тщательное обследование в наркодиспансер.

Ожидалось, что медсправка для водителей из-за изменений подорожает более, чем в десять раз. Новые правила должны были вступить в силу ещё 22 ноября 2019-го. Однако в преддверии этой даты во многих регионах РФ выстроились целые очереди из тех, кто решил получить справку заранее и не переплачивать. Всё это привело к тому, что власти выступили с резкой критикой новых правил, в итоге это вылилось в перенос срока вступления в силу иного порядка выдачи медсправок и к пересмотру документа.



Теперь стало известно о том, что в Министерстве здравоохранения РФ окончательно отказались от нормы, которая делала обязательными тесты на хронический алкоголизм для тех, кто получает права впервые, и тех, кто меняет документ по окончанию срока его действия. Первая редакция поправок к приказу Минздрава появилась ещё в июне текущего года, а доработанный вариант представили сейчас, об этом сообщает «Коммерсант».

В обновлённом документе указано, что вместо определения концентрации CDT-маркера психиатр-нарколог сможет назначить «лабораторные исследования крови и (или) мочи» в случае, если обнаружит симптомы и синдромы заболеваний (состояний), которые являются медицинским противопоказанием к управлению ТС. В этом перечне есть психические расстройства, шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость и «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».



По словам психиатра-нарколога, судебно-психиатрического эксперта Александра Ковтуна, отредактированная версии новой редакции приказа Минздрава не содержит ограничений для врачей: они по-прежнему будут иметь право направлять водителей и кандидатов на любой анализ крови, в том числе и на проверку CDT-маркера. Кроме того, получающих справки могут направить также на проверку уровня гемоглобина, билирубина, трансферрина (их показатели повышены у тех, кто злоупотребляет алкоголем).

Пока что не ясно, изменятся ли цены на медицинские справки после вступления в силу иного порядка их получения. Вероятно, стоимость вырастет для тех, кого всё-таки направят на проведение дополнительных тестов.



Согласно сегодняшним нормам, новые медсправки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС нужно получать раз в десять лет (вне зависимости от возраста). Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что пожилых водителей могут заставить чаще получать медсправки. Предлагалось обязать автомобилистов, которым больше 55 лет, получать свежий документ раз в пять лет, а тех, кому более 60 лет – раз в три года.

