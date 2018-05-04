Объём выбросов от автомобилей в России продолжает расти

Объём выбросов от автомобилей в России продолжает расти

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По расчётам специалистов, количество вредных выбросов в стране за 2017 год увеличилось на 350 000 тонн.

В общей сложности в России за последние шесть лет объём выбросов от автомобильного транспорта в атмосферу увеличился на 14%, причём из них прирост за 2017-ый сравнительно небольшой – 2,5% – что соответствует 350 000 тонн прибавки. Согласно информации Росприроднадзора, показатель к концу прошлого года достиг примерно 14,5 миллиона тонн.

many cars on road

Эксперты выяснили, что количество оксида углерода, диоксида азота, сернистого ангидрида, аммиака и сажи в атмосфере с 2012 года стало больше на 9-16%. При этом уровень содержания метана за тот же период уменьшился в два раза. По мнению специалистов, в стране сейчас насчитывается слишком много старых машин, которые не отвечают современным эконормам.

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По данным ГИБДД, на конец 2017 года количество зарегистрированных в стране автомототранспортных средств составило примерно 59 700 000 экземпляров. При этом с 2012 года число легковых автомобилей увеличилось на 15%, а грузовых машин и автобусов – на 5%.

Как сообщают «Известия», в Минприроды оценивают динамику объёма вредных веществ в атмосферу положительно. По мнению ведомства, в последние десять лет удаётся удерживать выбросы от автотранспорта на уровне 13-14 миллионов тонн: эту заслугу приписали мерам, которые реализует правительство РФ. Поясним, имеется в виду запрет на ввоз в РФ машин ниже экостандарта «Евро-5» и производство в стране бензина соответствующего класса.

В Минприроды считают, что автотранспорт нужно продолжать переводить на газомоторное топливо. Сейчас РФ находится на 14 месте в мире по объёму таких машин (всего их насчитывается порядка 120 000 единиц). Однако, если учитывать запасы газа в РФ, то можно предположить, что страна может выйти в лидеры соответствующего рынка.

Другой вариант снижения объёмов выбросов вредных веществ – переход на электромобили и гибриды. Он обсуждался множество раз, и всё сводилось к замкнутому кругу: достаточной инфраструктуры для развития такого транспорта в стране нет, так как мало «розеточных» машин, а покупать их россияне не стремятся из-за дороговизны и неразвитой инфраструктуры.

Car exhaust pipe

Ранее сообщалось о том, что в России разрабатывают меры поддержки электромобилей. Масштабную программу стимулирования спроса на «розеточный» транспорт Минэкономики, Минпромторг и Минфин обещают подготовить к лету 2018 года. В числе вариантов помощи сегменту предлагается обнулить ставку импортной пошлины на электрокары, ввести льготное автокредитование, лизинг и автострахование для владельцев таких машин.

 

Теги: Авто и общество , В России , автомобили на газомоторном топливе , автопарк , автопарк России , бензин , вредные вещества , выбросы , выхлопы , газовые автомобили , гибриды , Евро-5 , Минприроды , российский автопарк , экокласс , экостандарт , электрокары , электромобили
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