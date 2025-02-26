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  • Очередной перенос: камеры могут начать искать водителей без ОСАГО летом

Очередной перенос: камеры могут начать искать водителей без ОСАГО летом

26.02.2025 17 0 0

Ранее предполагалось, что новый функционал появится у комплексов фиксации нарушений ПДД уже 1 марта 2025 года.

В РФ уже почти десятилетие обсуждается идея о том, чтобы дорожные камеры начали в автоматическом режиме искать автовладельцев без действующих полисов обязательного страхования автогражданской ответственности: первые обсуждения прошли в 2016 году. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) в конце осени 2023-го отметили, что этот сервис полностью готов к работе. Изначально предполагалось, что новый функционал появится у дорожных камер в первом квартале 2024-го, затем дату запуска передвинули на 1 марта 2025-го. Но, как оказалось, грядущей весной новые «письма счастья» тоже рассылать не начнут.

Фото: Kolesa.ru

В пресс-службе РСА сегодня рассказали о том, что «в ходе согласования проекта по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента». По этой причине Министерство финансов РФ предложило перенести срок старта эксперимента на 30 июня 2025 года. Какие именно вопросы не удалось решить вовремя, в Союзе не уточнили.

Известно, что эксперимент проведут по ранее заявленной схеме, несмотря на очередной перенос срока. Когда автовладелец нарушит ПДД под объективом дорожной камеры, система автоматически проверит его на наличие действующего полиса ОСАГО. Если страховки нет, в личный кабинет на госуслугах вместе с постановлением о штрафе за изначальное нарушение ПДД собственнику придёт также уведомление об отсутствии «автогражданки». Это значит, что на первом этапе водителям придёт только предупреждение и предложение уведомить об ошибке, если на самом деле полис у них есть.

Фото: etaphop, Depositphotos.com

Предполагается, что предварительное проведение эксперимента поможет уменьшить количество ошибок сервиса, синхронизировать базы ГИБДД и страховщиков, а также подготовить граждан к новому функционалу камер. Ожидается, что ответственные за этот проект будут отлаживать работу системы как минимум до конца текущего года.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, на сегодняшний день около 7-10% автовладельцев страны по-прежнему ездят без действующего полиса ОСАГО. В Союзе напомнили, что при наступлении ДТП с виновником без «автогражданки», законопослушным автовладельцам приходится самостоятельно добиваться возмещения через суд.

Страховщики считают, что проверка автовладельцев на наличие ОСАГО с помощью дорожных камер необходима в том числе из-за изменений в списке обязательных документов, требуемых при перерегистрации / постановке автомобиля на государственный учёт: из этого перечня исчез полис «автогражданки». Как Kolesa.ru подробно рассказывал ранее, новая норма вступает в силу 1 марта 2025 года.

Россия авто и общество ПДД законы
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