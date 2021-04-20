Очередные новинки Buick: кроссовер Envision Plus и новый седан Verano Pro

В Китае продажи обоих автомобилей начнутся в текущем году. На американский рынок «четырёхдверка» скорее всего не попадёт, тогда как у среднеразмерного SUV шансов добраться до Штатов больше.

На стартовавшем вчера Шанхайском автосалоне многие автопроизводители уже презентовали свои новинки. Свой стенд на выставке есть и у бренда Buick, принадлежащего американскому концерну General Motors. Одним из «экспонатов» является кроссовер Envision Plus. Напомним, выпуск кроссовера Envision был налажен в Китае на мощностях СП GM и SAIC в 2014 году. При этом автомобиль поставляют и продают в том числе в США.



На фото: Buick Envision Plus

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Buick Envision второго поколения был представлен в прошлом году. При этом в Поднебесной он продаётся одновременно с автомобилями первой генерации под именем Envision S. Эта модель выпускается тоже в КНР, но на другом заводе – там же, где налажено производство машин Cadillac.



Теперь компания подготовила и представила в Шанхае новинку для расширения семейства – Envision Plus. Это трёхрядный среднеразмерный кроссовер, который на китайском рынке окажется на ступеньку выше, чем Envision и Envision S. Не исключено, что такая модель не останется эксклюзивом для рынка КНР и впоследствии доберётся до Штатов.



Длина Envision Plus составляет 4845 мм, ширина – 1883 мм, высота – 1695 мм; а колёсная база трёхрядного паркетника равна 2833 мм. Если сравнить его габариты с размерами кроссовера второго поколения, то станет ясно, что новинка длиннее на 183 мм, выше на 54-64 мм (в зависимости от исполнения), а расстояние между осями больше на 54 мм.



На фото: Buick Verano Pro

Внешность модели (её представили в топовом исполнении Avenir с матричными светодиодными фарами) осталась практически такой же, разве что решётка радиатора стала крупнее, задние боковые двери «растянули», а крышу сделали более пологой. Автомобиль получил алюминиевые колёсные диски другого дизайна диагональю 20 дюймов. Салон новинки, вероятно рассчитанный на семерых седоков, пока не показали.



Buick Envision Plus – это мягкий гибрид, он оснащается силовой установкой на основе 2,0-литрового четырёхцилиндрового турбомотора с отдачей в 237 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском и агрегатируется с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.



Второй новинкой на стенде Buick стал «премиальный семейный седан» Verano Pro. «Четырёхдверка» Verano является аналогом Opel Astra и выпускается в Китае с 2010 года. С приставкой Pro компания представила третье поколение модели. Её отличают другая решётка радиатора, по бокам от которой располагаются фары узкой формы, а в передний бампер встроено несколько воздухозаборников. Помимо «обычного» варианта в линейке появится и исполнение GS: у него «гриль» с рисунком из крупных сот с соответствующим шильдиком, боковые юбки, чёрные корпуса боковых зеркал, крыша и колёсные диски.

В салоне Buick Verano Pro располагается цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы с GPS-навигатором, улучшенной технологией распознавания голоса и функцией обновления ПО по воздуху.



На фото: Buick Verano Pro (версия GS) 1 / 2 На фото: Buick Verano Pro (версия GS) 2 / 2

Седан Buick оснащается новым 1,5-литровым четырёхцилиндровым турбомотором, его мощность раскроют позже. Ожидается, что отдача будет выше, чем у нынешних версий, которые выдают максимальные 165 л.с. и 240 Нм крутящего момента.

Скорее всего, «четырёхдверка» Verano Pro останется эксклюзивом для китайского авторынка, ведь в Штатах бренд представлен исключительно автомобилями сегмента SUV. Известно, что к 2025 году Buick планирует представить в Поднебесной пять электромобилей, часть из них получат в основу платформу Ultium, на которой базируются Cadillac Lyriq и электрокары GMC Hummer.

