Один тизер для двух новинок: Audi готовит обновлённые Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron

Полностью электрический среднеразмерный кроссовер Audi e-tron появился на рынке в 2019 году. Производство версии этой модели с купеобразным кузовом началось в 2020-ом. Сейчас немецкая компания, которая входит в состав концерна Volkswagen, находится на финальном этапе разработки обновлённых версий SUV: минувшей весной производитель публиковал фотографии прототипов в ходе зимних дорожных испытаний. Кроме того, ещё в начале текущего года стало известно о том, что в ходе рестайлинга модели получат новые имена: Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron.

Тизер обновлённых кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron (высветленная версия)

Стоит напомнить, что кроссовер e-tron оказался первой серийной «электричкой» Audi: тогда выбранное наименование не имело привязки к определённой серии. Однако позже в модельную линейку вошли «батарейный» спортивный седан e-tron GT, кроссоверы Q2 L e-tron, Q4 e-tron и Q5 e-tron, так что в итоге было решено отправить первый e-tron в семейство Q8. Отметим, у автомобилей «родственные» элементы шасси и ряд блоков бортовой электроники.



Обновлённый Audi Q8 e-tron

Итак, до презентации обновлённых кроссоверов – Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron – остались считанные дни: производитель собирается показать новинки 9 ноября. Пока что их внешность остаётся в секрете, в Ауди пока опубликовали единственный тизер, на котором запечатлены силуэты сразу двух посвежевших SUV.



Обновлённый Audi Q8 Sportback e-tron

Изображение позволяет увидеть форму крыши машин, оформление задних фонарей, выразительные выштамповки на боковинах, часть переднего крыла с колёсной аркой, а также небольшой «кусочек» головной оптики. Судя по тизеру, у купе-кроссовера по бокам установлены камеры заднего вида, а у «обычного» SUV видны традиционные наружные зеркала (не исключено, что камеры будут доступны за доплату).



Предполагается, что новинка получит видоизменённую заглушку, которая расположена на месте решётки радиатора, другой передний бампер с иными интегрированными в его нижнюю часть воздухозаборниками.

На фото: прототип рестайлингового Audi Q8 Sportback e-tron

В компании пока не рассказали никакой официальной информации о технике Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. По предварительной информации, силовую установку могут модернизировать за счёт тяговой батареи увеличенной ёмкости, более эффективных электродвигателей, а также улучшенной системы рекуперации энергии. Предполагается, что в результате максимальный запас хода на одной зарядке может вырасти с нынешних 440 до 600 км (по циклу WLTP).



Напомним, актуальный кроссовер Audi e-tron оснащается двухмоторной силовой установкой, её совокупная максимальная мощность составляет 408 л.с., а крутящий момент – 664 Нм. Ёмкость нынешнего аккумулятора равна 95 кВт*ч. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому электрическому кроссоверу требуется 5,5 секунды. Разогнаться такой SUV может до 200 км/ч.



В начале прошлого месяца стали известны новые подробности о дальнейших планах Audi: так, полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания компания наметила на 2033 год.