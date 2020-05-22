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Онлайн-покупка автомобилей Jaguar и Land Rover: теперь с доставкой на дом!

22.05.2020 15 0 0

Кроме того, во время действия ограничений из-за самоизоляции дилерские центры двух британских марок предлагают выездной тест-драйв и другие услуги.

 

Одним из важнейших инструментов компании Jaguar Land Rover в рамках взаимодействия с клиентами на сегодняшний день является работа с онлайн-сервисами. В условиях режима социальной изоляции, вызванного угрозой распространения коронавируса, процессы диджитализации продаж и сервисного обслуживания, которые уже были трендом на потребительском рынке, получили дополнительный стимул для ускорения темпов развития.

В компании Jaguar Land Rover отметили, что онлайн-сервисы являлись одним из приоритетных направлений задолго до того, как разразился кризис из-за пандемии COVID-19. Так, с февраля 2017 года весь подготовительный этап сделки по приобретению автомобиля Jaguar или Land Rover перенесен в онлайн-пространство. Покупатель может либо сконфигурировать свой будущий автомобиль, либо выбрать его из уже имеющихся в наличии; подобрать кредитную программу; забронировать машину и внести за неё предоплату – всё в режиме онлайн. Кстати, в разделе «Автомобили в наличии» на официальных сайтах jaguar.ru и landrover.ru есть актуальный список всех доступных машин Jaguar и Land Rover в официальных дилерских центрах по всей России. Причём это касается также автомобилей с пробегом, сертифицированных по программе Approved. 

Во время действия ограничений из-за социальной изоляции дилеры Jaguar Land Rover в большинстве российских регионов продолжили совершенствовать процессы обслуживания клиентов. Изменение схемы работы позволило сделать онлайн-покупку автомобиля еще более удобной и комфортной. Теперь сервис «Автомобили в наличии» предлагает не только бронирование автомобиля и внесение депозита, но и заключение сделки с дилером с возможностью полной оплаты машины и её доставки по указанному клиентом адресу. На первом этапе новые услуги будет доступны у ряда официальных дилерских центров Jaguar Land Rover, позже в компании планируют расширить сеть дилеров с дополнительными возможностями.

Jaguar XJ 2015–н.в.

Помимо этого, в период действия режима самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover предлагают услугу выездного тест-драйва: они привозят автомобиль в необходимое место в удобное для клиента время.

Тем клиентам, которые планируют приобрести новый автомобиль Jaguar или Land Rover по схеме трейд-ин, предлагается через интернет оценить свою машину и выставить её на онлайн-аукционе, где официальные дилеры Москвы и Санкт-Петербурга в течение двух часов будут назначать свои ставки за представленный лот. По завершении торгов владелец сам выберет победителя, исходя из его рейтинга и предложенной цены (онлайн-аукцион всегда начинается в 12:00, в одно и то же время в течение всей рабочей недели).

Кроме того, клиенты могут в онлайн-режиме записаться к любому официальному дилеру Jaguar Land Rover. Сервис онлайн-записи позволяет выбрать желаемый слот по времени, мастера-консультанта, узнать ориентировочную стоимость ТО и других операций. Это не просто заявка, а реальная запись с регистрацией в системе учета дилера. Также большинство дилерских центров Jaguar Land Rover предлагают бесплатную услугу дистанционного приема автомобиля в сервисный центр из удобного для клиента места и последующего возврата владельцу (после завершения работ).

Онлайн-калькулятор технического обслуживания позволяет не только рассчитать стоимость ТО по VIN, но и выбрать желаемого дилера и сравнить назначенную им стоимость услуг с ценами, которые предлагают другие ДЦ в городе. Ещё в режиме онлайн можно узнать о наличии запасных частей у официальных дилеров и их стоимость.

Ознакомиться со всеми дистанционными сервисами и заказать нужные услуги клиенты могут на официальных сайтах www.jaguar.ru и www.landrover.ru.

Land Rover Discovery Sport 2019–н.в.
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