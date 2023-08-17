Гибридные авто ×

Opel Crossland готовится к смене генерации: первое изображение

17.08.2023 25 0 0

У нового кроссовера, вероятно, будут как полностью электрические, так и гибридные версии. Ожидается, что модель немецкой марки дебютирует в 2024 году.

Opel представил свой новый компактный кроссовер в 2017 году, изначально он назывался Crossland X. Однако в ходе рестайлинга, который модель пережила в 2020-м, «икс» потерялся, так что актуальный паркетник продаётся под названием Crossland. В основе этой модели лежит французская платформа PF1, на которой также базируется актуальный Citroën C3 Aircross. Производство этого Опеля налажено на испанском заводе автогиганта Stellantis.

На фото: актуальный кроссовер Opel Crossland

О дальнейших планах Opel стало известно ещё весной прошлого года: тогда сообщалось, что марка перейдёт на разработку и выпуск только электромобилей в Европе в 2028 году. Ещё в тот момент в компании отметили, что преемник Crossland будет полностью электрическим, правда, неясно, сохранит ли «зелёный» кроссовер своё нынешнее название, или же получит иное.

Сейчас Opel Crossland второго поколения находится в разработке: в конце прошлого месяца фотошпионы поймали замаскированный прототип будущей новинки в ходе дорожных испытаний. Официальной информации о том, как будет выглядеть эта модель, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности следующего Crossland на основе недавних шпионских снимков создал дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, кроссовер получил более «оквадраченный» силуэт, чёрные рейлинги и крышу, а также стойки такого же цвета (задние стойки крыши наполовину окрашены в цвет кузова). Ещё художник нарисовал автомобилю традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и хромированными вставками, а также утопленные дверные ручки. Также он снабдил новый паркетник обвесом по периметру кузова, выполненным из некрашеного пластика.

Рендер Opel Crossland нового поколения

На капоте следующего Opel Crossland дизайнер решил оставить выштамповки, как у актуального кроссовера (включая центральное «ребро»). Ниже располагается глянцевая заглушка чёрного цвета с крупным светящимся логотипом по центру. Этот элемент визуально сливается с головной оптикой, у которой в верхней части располагаются светодиодные штрихи ходовых огней. Ниже по центру можно увидеть тонкую прорезь, а в нижней части переднего бампера располагается крупный воздухозаборник с рисунком в виде сетки, по бокам от него находятся круглые противотуманки.

Ожидается, что салон нового Crossland будет просторным (за счёт большой колёсной базы) и рассчитанным на пятерых седоков. Информации об интерьере пока нет, ожидается, что будущая модель получит современную информационно-развлекательную систему.

На фото: салон актуального кроссовера Opel Crossland

По предварительным данным, в основу новинки ляжет платформа STLA Small (раньше эта «тележка» называлась CMP). Скорее всего,  у Opel Crossland второго поколения будут как полностью электрические версии, так и варианты с двигателями внутреннего сгорания в составе гибридных установок. Предполагается, что у «зелёного» SUV будет максимальный запас хода на одной зарядке до 450 км. Новинка дебютирует в 2024 году.

кроссовер авторынок электромобиль новинки гибридные авто Opel Opel Crossland

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 332 3 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 9055 21 0 14.08.2023
Статьи / Гаджеты Самый опасный радар российских дорог стал еще незаметнее! Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели... 5140 14 2 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 23123 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22321 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17816 11 0 14.07.2023
Change privacy settings