Opel Crossland готовится к смене генерации: первое изображение

У нового кроссовера, вероятно, будут как полностью электрические, так и гибридные версии. Ожидается, что модель немецкой марки дебютирует в 2024 году.

Opel представил свой новый компактный кроссовер в 2017 году, изначально он назывался Crossland X. Однако в ходе рестайлинга, который модель пережила в 2020-м, «икс» потерялся, так что актуальный паркетник продаётся под названием Crossland. В основе этой модели лежит французская платформа PF1, на которой также базируется актуальный Citroën C3 Aircross. Производство этого Опеля налажено на испанском заводе автогиганта Stellantis.

На фото: актуальный кроссовер Opel Crossland

О дальнейших планах Opel стало известно ещё весной прошлого года: тогда сообщалось, что марка перейдёт на разработку и выпуск только электромобилей в Европе в 2028 году. Ещё в тот момент в компании отметили, что преемник Crossland будет полностью электрическим, правда, неясно, сохранит ли «зелёный» кроссовер своё нынешнее название, или же получит иное.



Сейчас Opel Crossland второго поколения находится в разработке: в конце прошлого месяца фотошпионы поймали замаскированный прототип будущей новинки в ходе дорожных испытаний. Официальной информации о том, как будет выглядеть эта модель, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности следующего Crossland на основе недавних шпионских снимков создал дизайнер испанского издания Motor.es.



Судя по рендеру, кроссовер получил более «оквадраченный» силуэт, чёрные рейлинги и крышу, а также стойки такого же цвета (задние стойки крыши наполовину окрашены в цвет кузова). Ещё художник нарисовал автомобилю традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и хромированными вставками, а также утопленные дверные ручки. Также он снабдил новый паркетник обвесом по периметру кузова, выполненным из некрашеного пластика.

Рендер Opel Crossland нового поколения

На капоте следующего Opel Crossland дизайнер решил оставить выштамповки, как у актуального кроссовера (включая центральное «ребро»). Ниже располагается глянцевая заглушка чёрного цвета с крупным светящимся логотипом по центру. Этот элемент визуально сливается с головной оптикой, у которой в верхней части располагаются светодиодные штрихи ходовых огней. Ниже по центру можно увидеть тонкую прорезь, а в нижней части переднего бампера располагается крупный воздухозаборник с рисунком в виде сетки, по бокам от него находятся круглые противотуманки.

Ожидается, что салон нового Crossland будет просторным (за счёт большой колёсной базы) и рассчитанным на пятерых седоков. Информации об интерьере пока нет, ожидается, что будущая модель получит современную информационно-развлекательную систему.

На фото: салон актуального кроссовера Opel Crossland

По предварительным данным, в основу новинки ляжет платформа STLA Small (раньше эта «тележка» называлась CMP). Скорее всего, у Opel Crossland второго поколения будут как полностью электрические версии, так и варианты с двигателями внутреннего сгорания в составе гибридных установок. Предполагается, что у «зелёного» SUV будет максимальный запас хода на одной зарядке до 450 км. Новинка дебютирует в 2024 году.

