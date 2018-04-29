Opel Grandland X получит крайне экономичный турбодизель

После того, как Opel попал под "зонтик" альянса Groupe PSA, бренд взял курс на расширение модельного ряда. В прошлом году немцы представили свой новый среднеразмерный кроссовер Grandland X, который получил компактные бензиновые и дизельные двигатели на четыре цилиндра. Но как стало известно, вскоре его моторная линейка расширится.

Как сообщает пресс-служба Opel, вскоре кроссовер получит мощный и экономичный турбодизель BlueHDI от Peugeot 3008 объёмом 1,5 литра и отдачей в 130 лошадиных сил. Крутящий момент двигателя достигает 300 Нм. Работать мотор может как со шестискоростной «механикой», так и с восьмискоростным «автоматом» EAT8. С механической коробкой передач средний расход топлива с этим мотором составит 4,2 литра на 100 километров пути в смешанном цикле, с автоматической – 3,9-4,0 литра.

На фото: турбодизельный мотор Peugeot серии BlueHDI

Также Opel Grandland X будет предлогаться с двухлитровым турбодизелем, мощность которого составляет 177 лошадиных сил.

Оба двигателя, к слову, соответствуют жёсткому стандарту экологии Euro 6d-TEMP, который будет введёт в европейских странах в следующем году.

Также известно, что Opel Grandland X получит гибридный двигатель, однако произойдёт это через пару лет. Информации о технических характеристиках этой силовой установки пока нет, но ничего не мешает PSA адаптировать под капот немецкого кроссовера гибридную 300-сильную силовую установку от Citroen DS7 Crossback E-Tense, в состав которой входит «турбочетвёрка» Prince объёмом 1,6 и электромотор.

Напомним, что Opel Grandland X строится на базе французского шасси EMP2, что роднит его с кроссоверами Peugeot и Citroen.

Продажи Opel Grandland X в Европе идут с переменным успехом. В январе дилеры немецкой марки продали 5 432 экземпляра этой модели, ещё 4 685 автомобилей было продано в феврале. Для сравнения, дилеры Peugeot реализовали 7 552 экземпляра кроссовера 5008 в январе и 6 872 экземпляра в феврале.

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