Операторы ТО просят запретить продавать ОСАГО без техосмотра: они остались без клиентов

Поправки, касающиеся правил оформления ОСАГО, были приняты в конце прошлого месяца, когда их подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно изменениям, страховщики с 25 мая 2020-го получили временное право продавать полисы «автогражданки» без действующей диагностической карты (этот документ выдаётся после проведения техосмотра автомобиля клиента).



Напомним, изменения в закон об ОСАГО понадобились из-за ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19. Дело в том, что из-за этих мер многие автовладельцы весной не могли отправить свои автомобили на техосмотр, а значит, не могли и купить ОСАГО. Напомним, новый порядок временный: такая «упрощённая» схема оформления полиса будет действовать до 30 сентября 2020-го. При этом, у правительства РФ есть право продлить этот срок, максимум – ещё на 90 дней.

Однако сейчас страна постепенно выходит из режима самоизоляции, так что у операторов ТО возникла проблема: из-за нововведений в законе об ОСАГО они остались без клиентов, так что многим участникам этого рынка грозит банкротство. По данным «Коммерсанта», соответствующее коллективное письмо от 120 операторов было направлено президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.



В обращении операторы техосмотра просят отменить недавно вступившие в силу временные нормы, а также включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии и установить для компаний налоговые каникулы. Кроме того, они настаивают на том, что необходимо разработать новую методику расчёта стоимости ТО (на сегодняшний день тарифы устанавливаются на региональном уровне по методике 2012 года).

По мнению операторов, сейчас страховые компании допускают к движению машины без заключения о том, что их эксплуатация окажется безопасной; в перспективе это приведёт к тому, что на российских дорогах окажутся неисправные автомобили, которые могут быть опасными для всех участников движения.



В отрасли подсчитали, что совокупные потери отрасли равны примерно 60-70 млн рублей в день или 1,4-1,68 млрд рублей в месяц. Согласно письму, в сфере техосмотра работает примерно 30 тыс. техэкспертов и свыше десятка тысяч человек обслуживающего персонала: у компаний сейчас нет средств, чтобы платить им зарплату. При этом их не включили в перечень пострадавших от коронавируса, а значит, они не могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат.



Помимо этого, операторы ТО выступают за то, чтобы запланированную реформу запустить в полном объёме с 1 января 2021 года (а не поэтапно c 1 марта, как это планируется сейчас). Напомним, речь идёт о том, чтобы перевести все диагностические карты исключительно в электронный формат; ввести обязательную фотосъёмку процедуры осмотра машин; увеличить штрафы для операторов, продающих так называемые «серые» карты; ввести взыскание для водителей в размере 2 тыс. рублей за езду без действующей ДК.

Также в письме операторы техосмотра подвергают критике решение властей увеличить сроки между прохождением ТО. Напомним, согласно новым нормам, новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо будет отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на осмотр надо будет приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, придётся привозить на ТО ежегодно. В отрасти считают, что за 4-5 лет эксплуатации у машины может быть «достаточно большой» пробег и «серьёзные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП».



Согласно статистике ГИБДД, за январь-май 2020-го произошло 2491 авария с участием технически неисправных ТС. Этот результат на 9,4% больше, чем годом ранее. В этих ДТП пострадало 3418 участников (+4,6%), погибло 345 человек (-2,8%).

