Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к личному автотранспорту: 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, планируют покупку своего первого автомобиля, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали, 57% опрошенных жителей страны после снятия ограничительных мер увеличили частоту использования автомобиля в целях безопасности. В целом по России 43% респондентов планируют реже использовать общественный транспорт в целях безопасности.

Как изменилось отношение россиян к личному авто

Угроза заражения коронавирусом повысила привлекательность личного транспорта для жителей страны: 9% отметили, что раньше у них не было личного автомобиля, а теперь они планируют его покупку. Среди жителей городов-миллионников самая большая доля ответивших подобным образом в Волгограде (13% респондентов), Ростове-на-Дону и Красноярске (по 11%). А что касается возраста респондентов, больше всего задумывается о покупке личного автомобиля молодежь (18-24 года – 14% респондентов этой группы).



Три процента россиян отметили, что до пандемии коронавируса планировали отказаться от личного автомобиля, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации изменили свои намерения и оставят машину. В Москве и Самаре доля решивших сохранить машину оказалась выше, чем в других городах (по 5% опрошенных).



Двадцать два процента опрошенных также сообщили, что у них уже есть автомобиль, и теперь они собираются пользоваться им чаще. Среди них преобладают респонденты в возрасте 35-54, а также жители приволжских городов: максимальный процент тех, кто новыми глазами посмотрел на свой автомобиль по итогам пандемии, – в Нижнем Новгороде (35% респондентов) и Казани (34%).



«Увеличение интереса к личному транспорту во время пандемии – международный тренд. В Китае сейчас значительная доля покупателей называет среди причин приобретения первого автомобиля боязнь заразиться и возможность соблюдать социальную дистанцию», – говорит руководитель Авито Авто Кирилл Вотяков.



Изменилось ли ваше отношение к личному автомобилю/персональному транспорту из-за пандемии и ограничительных мер?

Опасаются ли жители страны общественного транспорта​

При этом мнения респондентов по поводу использования общественного транспорта разделились поровну. В целом по России 43% респондентов планирует реже ездить в общественном транспорте в целях безопасности, а 43% вернулись к прежней частоте поездок на общественном транспорте сразу после снятия ограничений, 13% не определились. Больше всех опасаются общественного транспорта воронежцы (62%) и нижегородцы (59%).



Самыми смелыми, по результатам опроса, оказались россияне старше 55 лет: среди них только 40% планируют реже ездить в общественном транспорте, а 51% вернулись к прежней частоте поездок сразу же после снятия ограничений. А вот среди респондентов 18-34 лет 46% предпочитают личный автомобиль общественному транспорту.

Как изменились привычки автовладельцев

Больше половины опрошенных (57%) отметили, что интенсивность использования уже имеющегося автомобиля у них выросла: в целях безопасности они стараются максимально пользоваться личным автомобилем/персональным транспортом. Такое изменение привычек чаще отмечают женщины, чем мужчины.



Также к более частому пользованию автомобиля в первую очередь склонны люди старше 55 лет – среди них это отмечают целых 67%, то есть две трети респондентов. Среди городов-миллионников по этому показателю лидируют Красноярск и Нижний Новгород (по 69% респондентов).



Как изменилась частота использования автомобиля/персонального транспорта после снятия ограничительных мер по сравнению с периодом до начала самоизоляции?