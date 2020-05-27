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  • Опрос Hyundai: больше половины родителей не знают о самом безопасном месте для автокресла

Опрос Hyundai: больше половины родителей не знают о самом безопасном месте для автокресла

27.05.2020 154 0 0

О вопросах, касающихся перевозки детей в машине, родители узнали на онлайн-встрече, которая прошла в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога».

 

Компания «Хендэ Мотор СНГ» провела опрос среди родителей дошкольников на знание правил дорожной безопасности: в нём приняли участие более 9 тыс. человек из 11 регионов России. Судя по его результатам, наибольшие затруднения у родителей дошкольников вызывают вопросы, которые касаются нахождения ребенка в автомобиле и его поведения во время езды на велосипеде – по этим темам правильные ответы дали менее 20% от общего количества опрошенных.

Чаще всего родители ошибались при ответе на следующие вопросы: 

  • Какие предметы могут быть опасны для ребенка в машине в случае резкого торможения?
  • Что нельзя делать ребенку во время езды на велосипеде и как правильно переходить с ним дорогу?
  • Какие аксессуары и элементы одежды могут помешать ребенку при переходе дороги?
  • Как правильно сажать ребенка в автомобиль и высаживать из него?

У почти 60% опрошенных затруднения вызвали вопросы, которые относились к правилам перехода через дорогу:

  • Как ребенку перейти через нерегулируемый переход, если что-то закрывает обзор слева?
  • Как перейти через дорогу с двумя детьми и велосипедом?
  • Что делать, если вы с ребенком оказались по разные стороны перехода, а красный свет уже загорелся?
  • Что делать, если вы с ребенком не успели перейти по регулируемому пешеходному переходу проезжую часть за раз, пока горит светофор?

Помимо этого, непростым для родителей стал вопрос о детском кресле: оказалось, что только 40% родителей знают, где нужно разместить автокресло в машине, чтобы обеспечить максимальную безопасность ребёнка. Напомним, это место находится на заднем ряду в середине. Обязательное условие – кресло должно быть закреплено в соответствии с конструкцией ТС и инструкцией детского удерживающего устройства.

Эксперты проекта Hyundai «Безопасная дорога» разобрали ошибки и рассказали о правильных ответах на вебинаре, который прошёл на прошлой неделе (в период самоизоляции российский офис компании запустил цикл онлайн-встреч со специалистами для родителей дошкольников и младших школьников. Участие бесплатное). 

В первом вебинаре приняли участие около 1,7 тыс. слушателей. Разбор вопросов, которые оказались самыми сложными, и правильных ответов можно найти в соцсетях проекта «Безопасная дорога» в Facebook, Вконтакте и Instagram. Следующая онлайн-встреча, посвященная безопасному поведению на дорогах, пройдёт 1 июня (в формате квиза).

В программе Hyundai «Безопасная дорога» участниками являются также 12 тыс. дошкольников из столицы России, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, республики Башкортостан, Архангельской области, Красноярского края, Новосибирской области. В декабре 2019 года этот проект получил премию «Лидеры корпоративной благотворительности».

Южная Корея авто и общество безопасность Hyundai

 

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