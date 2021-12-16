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Организация движения в РФ: контроль за установкой дорожных знаков хотят вернуть ГИБДД

16.12.2021 140 0 1

Предполагается, что это не позволит местным властям устанавливать «ловушки» для водителей, созданные с целью пополнения бюджета.

 

В России продолжают менять нормы, касающиеся проектов по организации дорожного движения (ПОДД). Напомним, до 2013 года власти (причём любого уровня) были обязаны согласовывать с ГИБДД эти проекты, то есть все схемы расстановки дорожных знаков, нанесения разметки, установки светофоров, а также комплексов фиксации нарушений ПДД. Позже это правило было отменено, что в итоге привело к очередной головной боли для автомобилистов.

Власти некоторых субъектов РФ продолжают обращаться к ведомству, несмотря на отсутствие соответствующей нормы. Однако в ряде других городов администрации начали самостоятельно (и нередко весьма неожиданно для граждан) менять дорожные знаки, вводить ограничения и т.д. Так что в 2019 году появилась инициатива по возвращению контроля ГИБДД за разработкой проектов по организации движения, авторами выступили представители фракции ЛДПР.

В МВД идею вернуть контроль ГИБДД поддерживают: в ведомстве считают, что большая часть нарушений в области безопасности дорожного движения относится именно к этапу разработки проектов. Так что Минтранс РФ включил соответствующую поправку в список подготовленных к закону «Об организации дорожного движения». Однако до первого чтения в Госдуме документ добрался в несколько ином виде, чем обговаривалось изначально.

Как сообщает «Коммерсант», в нынешнем варианте, одобренном в первом чтении, содержится норма, которая обязывает власти субъектов устанавливать знаки и камеры «с учётом» позиции ГИБДД. Хотя ранее предполагалась более однозначная форма контроля – речь шла о согласовании ПОДД со стороны ведомства. По данным издания, формулировка была изменена в соответствии с просьбой представителей региональных властей, в частности, мэрии Москвы. Сообщается, что власти намерены максимально сократить участие ГИБДД в принятии решений по проектам, касающимся организации движения в столице.

Однако иная формулировка в ходе обсуждения не прошла незамеченной. Так, на это обратил внимание заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он требует вернуться к прежней, более жёсткой формулировке поправки в закон «Об организации дорожного движения». Его поддержал и представитель партии КПРФ. Депутаты отметили, что сейчас нередки случаи, когда регионы тратят бюджет не чтобы улучшить дорожную обстановку, а с целью повысить собираемость штрафов за нарушения ПДД. В итоге на дорогах, к примеру, появляются знаки, необоснованно занижающие скоростной лимит, рисуется противоречивая разметка и здесь же устанавливаются камеры, с помощью которых автовладельцам рассылаются «письма счастья».

Не исключено, что поправку вернут в первоначальному варианту ко второму чтению законопроекта, об этом рассказал заместитель главы Министерства транспорта РФ Дмитрий Зверев. Не исключено, что вариант «обязательного согласования» всех изменений в организации движения в субъектах РФ с ГИБДД повлечёт за собой необходимость расширения штата ведомства. О соответствующих планах начальник ГИБДД Михаил Черников говорил ещё в 2020 году.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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