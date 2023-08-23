ORIGINAL MEET – ежегодная выставка автомобилей и мотоциклов в Санкт-Петербурге

Основная часть экспозиции состоит из классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и коллекционеров со всей России. Количество экспонатов насчитывает более 150 уникальных и эксклюзивных проектов, некоторые из которых можно будет увидеть впервые.
Организаторы чтут культуру и традиции золотой эпохи автомобилестроения и делают очень строгий отбор участников выставки.
В этом году посетителей Original Meet ждет много дыма! Команда Smoke BBQ и Dreamteam Brew организует настоящий BBQ-фестиваль. Ребята привезут 10-метровый гриль, поставят смоукер, бочки для копчения и устроят BBQ-вечеринку c хитами Smoke BBQ и не только!
Лайн-ап музыкальной программы тянет на полноценный музыкальный гиг:
Ник Брусковский (Super Collection Orchestra), Bungalow Bums, Погнали, KissLiar, Сахарный Человек, Гипер Змей по имени Хлыст и группа Мотив. Коллекционеры винила в перерывах между выступлениями групп будут ставить огненные треки, проверенные временем: Messer, Alex Korbi, Kir Pom, Артём Кожевин, Nat Riddle и Серж Бойков.
Выставочную часть дополнит тематический маркет независимых брендов одежды и аксессуаров, винтажных магазинов, тату-студии, барбершоп и стенды художников.
Не пропустите главное событие осени!
Билеты: originalmeet.ru
Режим работы:
- 9 сентября: 12:00 – 21:00
- 10 сентября: 12:00 – 20:00
ORIGINAL MEET: https://m.youtube.com/watch?v=zS8xrRqOPAM
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