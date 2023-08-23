ORIGINAL MEET – ежегодная выставка автомобилей и мотоциклов в Санкт-Петербурге

ORIGINAL MEET – это ежегодная выставка автомобилей и мотоциклов, которая проходит в Санкт-Петербурге уже восьмой раз! 9 и 10 сентября бизнес-квартал делового комплекса «River House» наполнится уникальной атмосферой духа свободы 70-х.

Основная часть экспозиции состоит из классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и коллекционеров со всей России. Количество экспонатов насчитывает более 150 уникальных и эксклюзивных проектов, некоторые из которых можно будет увидеть впервые.



Организаторы чтут культуру и традиции золотой эпохи автомобилестроения и делают очень строгий отбор участников выставки.

В этом году посетителей Original Meet ждет много дыма! Команда Smoke BBQ и Dreamteam Brew организует настоящий BBQ-фестиваль. Ребята привезут 10-метровый гриль, поставят смоукер, бочки для копчения и устроят BBQ-вечеринку c хитами Smoke BBQ и не только!

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Лайн-ап музыкальной программы тянет на полноценный музыкальный гиг:

Ник Брусковский (Super Collection Orchestra), Bungalow Bums, Погнали, KissLiar, Сахарный Человек, Гипер Змей по имени Хлыст и группа Мотив. Коллекционеры винила в перерывах между выступлениями групп будут ставить огненные треки, проверенные временем: Messer, Alex Korbi, Kir Pom, Артём Кожевин, Nat Riddle и Серж Бойков.

Выставочную часть дополнит тематический маркет независимых брендов одежды и аксессуаров, винтажных магазинов, тату-студии, барбершоп и стенды художников.

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Не пропустите главное событие осени!

Билеты: originalmeet.ru

Режим работы:

9 сентября: 12:00 – 21:00

10 сентября: 12:00 – 20:00

ORIGINAL MEET: https://m.youtube.com/watch?v=zS8xrRqOPAM

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