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Отказ от ретро: Volkswagen не планирует возрождать Beetle

26.06.2023 151 0 0

По словам главы немецкого концерна, в будущей «зелёной» линейке бренда будут Golf, Passat и Tiguan, но Beetle останется в прошлом.

Компания Volkswagen разработала оригинальный Beetle/Käfer в 30-е годы прошлого века. Позже, в 1997 и 2011 годах, в линейке появлялись более современные последователи этой модели, причём сохранившие ретро-дизайн. Производитель завершил выпуск «Жука» в июле 2019 года. С тех пор известный автомобиль стал частью истории. И, как оказалось, в компании планируют, что там, в прошлом, эта модель и останется.

На фото: Volkswagen Beetle (Final Edition)

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, в концерне исключили возможность возрождения Beetle в эпоху электромобилей; по его словам, «важно смотреть вперед, а не назад». Вопрос о возможности возрождения Beetle возник после того, как глава VW ранее заявил, что ряд легендарных названий, вероятно, переживут переход от ДВС к электричеству.

Касательно возможного возвращения Volkswagen Beetle Томас Шефер сказал, что «есть определённые автомобили, которые отжили свой век, было бы бессмысленно возвращать его обратно». Судя по его словам, не стоит также ожидать в модельном ряду таких имён как Arteon и Scirocco. Глава VW пояснил, что у Scirocco «было своё время, а затем появилась новая модель, в основу которой легло переосмысление предшественника».

Стоит отметить, что ранее обсуждалась возможность возвращения Beetle в виде пятидверного электрического хэтчбека. Такой вариант был предусмотрен в плане экс-главы концерна Герберта Дисса: он хотел пополнить линейку Volkswagen более «эмоциональными» моделями, подобными ID. Buzz. Однако нынешний гендиректор этого плана решил не придерживаться: Томас Шефер считает, что путь возрождения ретро-моделей окажется тупиковым.

Нынешний глава VW отметил, что сейчас некоторые компании используют известные имена из прошлого в качестве названий для новых (и совершенно других) автомобилей. При этом он считает, что наименование может вернуться только в том случае, если новая модель «придерживается духа своего тезки», «использует те же гены».

На фото: салон Volkswagen Beetle (Final Edition)

Судя по словам Томаса Шефера, в полностью электрической линейке Volkswagen стоит ожидать таких моделей как Golf, Passat и Tiguan. «Мы решили, что не собираемся отказываться от традиционных успешных названий», — отметил глава концерна. Отметим, в компании ранее официально анонсировали появление «зелёного» Tiguan: известно, что производство такой модели с собственным дизайном стартует в 2025 году.

Напомним, грядущей осенью пройдёт премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения. В середине текущего месяца производитель опубликовал новые подробности и фотографии замаскированного прототипа будущего кроссовера. Чуть позже дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть новый Тигуан.

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