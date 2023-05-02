Volkswagen начнёт выпускать электрический Tiguan в 2025 году, ещё две новинки появятся позже

Volkswagen продолжает развивать собственное электрическое семейство ID. Первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, который дебютировал в сентябре 2019 года, позже его пополнили и другие новинки: кроссовер ID.4, его купеобразный вариант ID.5, электровэн ID. Buzz, а совсем недавно прошла премьера лифтбека ID.7. В будущем «зелёная» линейка станет шире, одной из самых долгожданных новинок обещает стать так называемый «полностью электрический Volkswagen Tiguan».

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen Tiguan eHybrid

Ранее предполагалось, что такой кроссовер дебютирует в 2026 году, однако теперь британский Autocar со ссылкой на генерального директора VW Томаса Шефера сообщает о том, что, по плану, производство новинки должно начаться уже в 2025-м. Известно, что выпуск наладят на том же немецком заводе, с конвейера которого сейчас сходит недавно обновлённый хэтчбек ID.3. Компания вложит в переоборудование площадки 460 млн евро, работы завершат ближе к концу 2025 года.

Ожидается, что у «электрического Tiguan» будет дизайн, отличный от нынешних Volkswagen ID.4 и ID.5. Кстати, эти паркетники в конце текущего года получат модернизированную «начинку», а в начале 2024-го – посвежевшую внешность и обновленный салон. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у «зелёного» кроссовера VW оформление экстерьера будет выполнено ближе к нынешним моделям с ДВС.

Не исключено, что новинка получит наименование ID.Tiguan (по аналогии с ID.Golf), хотя официального соответствующего подтверждения от компании не было. Ранее предполагалось, что такой Тигуан может прийти на смену Volkswagen ID.4 и ID.5, но Томас Шефер опроверг эту информацию, отметив, что в дальнейшем все три модели будут существовать одновременно.



На фото: концепт Volkswagen ID. 2all

В основу полностью электрического VW Tiguan ляжет платформа MEB+ (модернизированная версия «тележки» MEB): в списке отличий значатся более энергоэффективные стандартизированные аккумуляторные ячейки, с их помощью удалось увеличить запас хода на одной зарядке до 700 км (по циклу WLTP), а также увеличенная максимальная мощность зарядки – с актуальных 135 до 175-200 кВт. Ожидается, что «зелёного» Тигуана будут версии с задним и полным приводом, а также варианты с пяти- и семиместным салоном.



Ещё одной новинкой станет электрический кроссовер начального уровня. Предполагается, что он получит название Volkswagen ID.2X и будет создан на основе компактного хэтчбека ID.2 (в его основу ляжет концепт ID. 2all, представленный в середине марта текущего года). Маленький паркетник, вероятно, только с передним приводом, станет «зелёной» альтернативой Volkswagen T-Cross (другие названия – Tacqua, Taigun). Ожидается, что его запас хода на одной зарядке будет варьироваться в диапазоне от 290 до 418 км. По плану, выпуск такого SUV стартует в 2026 году; скорее всего, на площадке недалеко от Барселоны (Испания).



На фото: салон концепта Volkswagen ID. 2all

Третьим новым кроссовером электрического семейства Volkswagen, вероятно, станет большой флагман, созданный на основе наработок проекта Volkswagen Trinity. Предполагается, что он будет базироваться на платформе SSP (Scalable Systems Platform), у него, вероятно, будет версии с одним электромотором на задней оси, а также с двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси). По предварительным данным, его максимальный запас хода может составить 700 км. Выпуск этого «электрокроссовера» намечен на 2028 год, информации о внешности будущей новинки пока нет.

