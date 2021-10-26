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  • Отмена обязательного техосмотра становится ближе: инициативу поддержали в Госдуме РФ

Отмена обязательного техосмотра становится ближе: инициативу поддержали в Госдуме РФ

26.10.2021 216 0 0

Предполагается, что норму о добровольном ТО для большинства автовладельцев могут принять до конца года.

 

Техосмотр автомобилей в той или иной форме существует в России уже не один десяток лет: так, «инструментальная проверка» транспорта появилась и сразу же стала обязательной ещё в 1936 году (тогда же была образована Госавтоинспекция). Позже, в 1964-ом, автовладельцы начали использовать талоны ТО, этот документ был отправлен в отставку уже десять лет назад, в 2011 году. Их было решено заменить на диагностические карты, которые используются и сейчас. Правда, с марта 2021-го они существуют только в электронном формате, а бумажный аналог на руки больше не выдаётся.

В том же 2011 году контроль за техосмотром перешёл от ГИБДД к Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Это решение власти ещё несколько лет назад признали провальным, так как стало ясно, что большая часть автовладельцев (около 85%) не отправляют свои машины на проверку, а просто покупают диагностические карты. Отметим, сейчас техосмотр является обязательным для всех владельцев «легковушек» в возрасте старше четырёх лет (речь идёт о машинах, принадлежащих физлицам).

Эта ситуация привела к тому, что законодатели решили провести масштабную реформу ТО. Часть нововведений вступила в силу минувшей весной. Речь идёт о введении более сурового наказания для операторов ТО, выдающих фальшивые диагностические карты, а также о введении обязательной фотосъёмки процесса осмотра ТС. В дальнейшем предлагается ввести новые штрафы для автовладельцев (в размере 2 тыс. рублей), вовремя не отправивших машины на проверку технического состояния.

Однако этим летом вектор развернулся буквально в противоположную сторону от планируемого ужесточения контроля: речь идёт о резонансной инициативе ГИБДД, согласно которой нужно сделать добровольной проверку технического состояния мотоциклов и легковых автомобилей, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Впоследствии эту инициативу одобрили в правительстве РФ.

Теперь предложение нашло отклик и в Госдуме РФ, причём сразу в двух вариантах. Сегодня комитет ГД по транспорту рекомендовал принять в первом чтении пару законопроектов, предлагающих отменить обязательный техосмотр. Первый из них был в преддверии сентябрьских выборов внесён на рассмотрение «Единой Россией». Согласно этому документу, обязательным ТО останется только для тех физлиц, которым требуется перерегистрация легкового автомобиля (ТС – старше четырёх лет), а также в случаях, когда в конструкцию авто вносятся изменения. Прежними будут нормы для собственников грузовиков, автобусов и такси.

Второй законопроект был внесён «Справедливой Россией». Депутаты тоже выступают за отмену обязательного ТО, но предлагают изменить закон «О техосмотре» таким образом, чтобы он не распространялся на транспорт, принадлежащий физлицам и используемый в личных целях. То есть этот вариант «попроще»: нет уточнений ни про перепродажу автомобиля, ни про изменение конструкции ТС.

Ранее сообщалось о том, что многие операторы свернут бизнес, если техосмотр станет добровольным. Это решение вполне оправдано: конечно, спрос на их услуги снизится, а значит, оборудование будет простаивать, и владельцы попросту разорятся. В случае, если «победит» первый законопроект, это, скорее всего, принесёт проблемы тем, кто захочет перепродать машину или же, к примеру, перевести её на газ.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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