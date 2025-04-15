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  • Отвали куда подальше: вседорожный рестомод на базе Lotus Elise от крутого фотографа

Отвали куда подальше: вседорожный рестомод на базе Lotus Elise от крутого фотографа

15.04.2025 97 0 0

Широко известный в профессиональной среде британский автомобильный фотограф Джордж Уильямс (GFWilliams) решил стать автопроизводителем и основал компанию Get Lost Limited, её дебютной моделью будет рестомод на базе Lotus Elise, на котором можно отправиться в небольшое, но захватывающее путешествие.

Производство Lotus Elise завершилось в 2021 году, но его платформа продолжает жить в различных независимых мелкосерийных проектах — например, в Bertone Runabout. В свою очередь Джордж Уильямс и его компания Get Lost берёт за основу серийный Elise ранних лет выпуска (1996 – 2001 годы), то есть Series 1 (S1), и перестраивает его в кроссовер, именуемый Project Safari. Имя компании Get Lost можно перевести на русский как «пропадать», «затеряться», «заблудиться», а так же команду «отвали!», какую обычно адресуют слишком навязчивому собеседнику.

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Исходный дизайн Lotus Elise S1 авторства Джулиана Томсона, ныне работающего в британской студии GM, в рестомоде узнаётся безошибочно, но и новых элементов немало: крылья обзавелись солидными наростами под расширенную колею и увеличенные колёса, в круглые глазницы фар и фонарей установлена новая прямоугольная светодиодная оптика, между фарами вдобавок разместились четыре центральных прожектора в раллийном стиле.

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Больше всего перекроена корма: в неё вставлено запасное колесо, а над моторным отсеком возвышается фигурная раздвоенная дуга воздухозаборника. В сетку заднего бампера врезаны два керамических выхлопных патрубка. Дизайн интерьера пока не рассекречен, известно лишь, что в нём будет полностью новая отделка. На фотографиях видны спинки кресел с комбинированной обивкой из кожи и шерсти.

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Подвеска Lotus Elise S1 полностью переделана: дорожный просвет увеличен на 100 мм, установлены более длинные рычаги и более энергоёмкие амортизационные стойки, способные переварить быструю езду по грунтовке. Оригинальный 1,8-литровый бензиновый двигатель Rover серии K, выдававший в «базе» всего 120 л.с., заменён на более современный и более мощный агрегат, но его поставщик и характеристики пока не раскрыты. Ведущие колёса в любом случае только задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал. Также в оснащении заявлен гидравлический ручной тормоз.

Get Lost обещает начать производство Project Safari в конце этого года, цена пока не объявлена. Промосъёмку рестомода, разумеется, выполнил сам Джордж Уильямс.

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