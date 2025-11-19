Охотничий Range Rover от Overfinch и Holland & Holland: искусство за 600 000 долларов

Британское тюнинг-ателье Overfinch выкатило очередной охотничий Range Rover — вероятно, самый дорогой в истории: огромный объём ручной работы с деревом, кожей и металлом плюс два специальных кофра в багажнике с ружьями и баром увеличивают цену исходного внедорожника более чем в два раза.

Ателье Overfinch занимается тюнингом Range Rover с 1975 года, его основатель Артур Сильвертон стремился исправить недостатки заводских внедорожников — ставил в них более мощные двигатели, улучшал ходовые качества и отделку. В разных поколениях Range Rover было создано несколько его версий совместно с британской оружейной компанией Holland & Holland, основанной в 1830 году. Сегодня Holland & Holland не только производит элитарные охотничьи ружья, но и, скажем так, полностью экипирует охотника в лучших аристократических традициях, организует охотничьи мероприятия и проводит их на высшем уровне, то есть за очень большие деньги.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Свежепредставленный Range Rover SV Holland & Holland Edition от Overfinch насквозь пронизан темой аристократической охоты. За основу взят топовый внедорожник в версии P615 с удлинённой колёсной базой, на нём установлен 4,4-литровый бензиновый битурбомотор BMW, выдающий 615 л.с. До 100 км/ч такой внедорожник разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость — 261 км/ч. Специалисты Overfinch в данном случае не трогали техническую начинку, но вместе с коллегами из Holland & Holland резко подняли ему градус роскоши.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Снаружи Range Rover SV Holland & Holland Edition получил новые металлические элементы отделки ручной работы с логотипами и фирменным орнаментом Holland & Holland, горизонтальную светодиодную полоску на крышке багажника и новые 23-дюймовые кованые колёса с фиксированными ступицами — логотип Holland & Holland всегда остаётся на них в правильном, вертикальном положении.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Отделка салона полностью новая, она выполнена из стёганой кожи Bridge of Weir, орехового дерева и нержавеющей стали с ручной гравировкой. Деревянные элементы, часто контактирующие с руками (дверные ручки, селектор АКП), имеют открытые поры и очень приятны на ощупь. На спинках вышиты птички, на которых обычно охотятся британские аристократы.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В багажнике друг над другом размещены два кофра ручной работы из кожи и дерева. В верхнем кофре хранится набор для распития шампанского на восемь персон — хрустальные бокалы, штопор из оленьего рога и скатерть с вышивкой ручной работы. В нижнем кофре есть отсек для хранения двух дробовиков Holland & Holland и набор для распития виски — восемь стаканов, графин, две фляжки в виде патронов и скатерть. Короче говоря, складывается такое ощущение, что охотники едут на природу в основном пить, нежели стрелять в птичек.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Overfinch выпустит всего 25 экземпляров Range Rover SV Holland & Holland Edition, каждый будет выполнен в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика, поэтому цена может сильно варьироваться, но в среднем заинтересованным покупателями нужно приготовить сумму, эквивалентную 600 000 долларов США.