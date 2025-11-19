Новинки ×
  • Охотничий Range Rover от Overfinch и Holland & Holland: искусство за 600 000 долларов

Охотничий Range Rover от Overfinch и Holland & Holland: искусство за 600 000 долларов

19.11.2025 288 0 0

Британское тюнинг-ателье Overfinch выкатило очередной охотничий Range Rover — вероятно, самый дорогой в истории: огромный объём ручной работы с деревом, кожей и металлом плюс два специальных кофра в багажнике с ружьями и баром увеличивают цену исходного внедорожника более чем в два раза.

Ателье Overfinch занимается тюнингом Range Rover с 1975 года, его основатель Артур Сильвертон стремился исправить недостатки заводских внедорожников — ставил в них более мощные двигатели, улучшал ходовые качества и отделку. В разных поколениях Range Rover было создано несколько его версий совместно с британской оружейной компанией Holland & Holland, основанной в 1830 году. Сегодня Holland & Holland не только производит элитарные охотничьи ружья, но и, скажем так, полностью экипирует охотника в лучших аристократических традициях, организует охотничьи мероприятия и проводит их на высшем уровне, то есть за очень большие деньги.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Свежепредставленный Range Rover SV Holland & Holland Edition от Overfinch насквозь пронизан темой аристократической охоты. За основу взят топовый внедорожник в версии P615 с удлинённой колёсной базой, на нём установлен 4,4-литровый бензиновый битурбомотор BMW, выдающий 615 л.с. До 100 км/ч такой внедорожник разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость — 261 км/ч. Специалисты Overfinch в данном случае не трогали техническую начинку, но вместе с коллегами из Holland & Holland резко подняли ему градус роскоши.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Снаружи Range Rover SV Holland & Holland Edition получил новые металлические элементы отделки ручной работы с логотипами и фирменным орнаментом Holland & Holland, горизонтальную светодиодную полоску на крышке багажника и новые 23-дюймовые кованые колёса с фиксированными ступицами — логотип Holland & Holland всегда остаётся на них в правильном, вертикальном положении.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Отделка салона полностью новая, она выполнена из стёганой кожи Bridge of Weir, орехового дерева и нержавеющей стали с ручной гравировкой. Деревянные элементы, часто контактирующие с руками (дверные ручки, селектор АКП), имеют открытые поры и очень приятны на ощупь. На спинках вышиты птички, на которых обычно охотятся британские аристократы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В багажнике друг над другом размещены два кофра ручной работы из кожи и дерева. В верхнем кофре хранится набор для распития шампанского на восемь персон — хрустальные бокалы, штопор из оленьего рога и скатерть с вышивкой ручной работы. В нижнем кофре есть отсек для хранения двух дробовиков Holland & Holland и набор для распития виски — восемь стаканов, графин, две фляжки в виде патронов и скатерть. Короче говоря, складывается такое ощущение, что охотники едут на природу в основном пить, нежели стрелять в птичек.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Overfinch выпустит всего 25 экземпляров Range Rover SV Holland & Holland Edition, каждый будет выполнен в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика, поэтому цена может сильно варьироваться, но в среднем заинтересованным покупателями нужно приготовить сумму, эквивалентную 600 000 долларов США.

внедорожник тюнинг новинки Land Rover Land Rover Range Rover
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный салон из пластика Skoda Octavia стала у нас настоящей любимицей сразу после появления на рынке первого поколения. Машины второго и третьего поколений получили признание отчасти по инерции, отчасти от того, чт... 233 2 0 19.11.2025
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с 4G: какой лучше выбрать? Видеорегистратор – гаджет уже насквозь привычный каждому. А вот регистратор, в который можно вставить сим-карту с мобильным интернетом – это пока еще относительно свежий класс устройств. И в... 8738 1 1 18.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО Каждый год в России проводится хотя бы одна конференция, на которой страховые компании заявляют: денег снова не хватает, система работает плохо, а полисы должны опять подорожать. Ну сколько... 853 6 1 17.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 44415 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15805 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 14061 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
13 Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых
6 Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО
4 Танцы поршней с клапанами: почему «безвтыковые» двигатели уходят в про...
Новые комментарии
Change privacy settings