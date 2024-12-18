«Охотники за аномалиями»: мистический маршрут по Южной Сибири на Haval Dargo

Республики Хакасия и Тыва известны мистическими и даже аномальными местами, которые привлекают исследователей, искателей приключений и туристов, интересующихся тайнами природы. Именно туда отправился кроссовер Haval Dargo в рамках внедорожной экспедиции, чтобы проложить свой маршрут через древние и загадочные уголки регионов России.

День первый: горная гряда «Сундуки»

Полное загадок путешествие началось с долгого переезда: из Красноярска через горную гряду «Сундуки» в Абакан. «Сундуки» – это природный музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс. Такое название гряда из нескольких гор-останцев получила из-за правильной прямоугольной формы, в результате чего их внешний вид очень напоминает старинные сундуки.

Известно, что возраст этих гор превышает 370 млн лет, а первые поселенцы использовали это место для наблюдения за Солнцем. Дорожная сеть Хакасии достаточно развита, и большинство маршрутов – это хороший асфальт, поэтому доехать до популярных туристических мест можно практически на любом автомобиле, а полный привод и дорожный просвет Dargo помогли пройти гравийную часть маршрута от Ширы до горной гряды на средней скорости.

Под конец первого дня экспедиции кроссовер добрался до музея Улуг Хутруях Тас, где хранится изваяние женской фигуры – каменной «великой матери всех матерей». Более 5000 лет назад фигура была высечена специально для ритуалов и подношений. В наше время она все так же исполняет просьбы людей о продолжении рода, благополучии и счастье. Haval преодолел почти 600 км дороги менее чем за 7 часов.

День второй: Сафроновские менгиры

Второй день был достаточно компактным: от Абакана до Абазы не более 300 км, но именно на этом отрезке нам пригодился потенциал кроссовера. Команде экспедиции предстояло взобраться на плато, где находились легендарные курганы Хакасии – Сафроновские менгиры, а выпавший снег уже подтаял и смешался с глиной. Здесь помогли интеллектуальные режимы вождения («снег», «гравий», «ухабы»), благодаря которым была достигнута новая точка путешествия.

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Сафроновские менгиры – это древнее кладбище с надгробиями. Исполинским 7-метровым мегалитам примерно 2500 лет. Как и в случае с пирамидами, вокруг менгиров витает множество догадок о том, как древние люди устанавливали блоки массой от 2,5 тонн. Кроме того, здесь сохранились петроглифы, запечатлевшие людей, совершающих обряды, а также сакральные фигуры птиц и зверей.

День третий: Саянский перевал и гора Уттуг-Хая

Самый сложный и насыщенный день экспедиции. Маршрут пролегал через высокогорную часть, крутой подъем к вершине и не менее крутой спуск вниз. Дорога, соединяющая Хакасию и Тыву, проходит через живописный Саянский перевал, расположенный на высоте более 2200 метров.

Гора Уттуг-Хая – священное место тувинцев. Согласно легенде, сам Чингисхан использовал эту гору как смотровую площадку. При этом историки утверждают, что это не более чем миф и бывал на Уттуг-Хая только его старший сын. А главная особенность места заключается в другом: на вершине горы находится сквозная пещера, похожая на игольное ушко.

По преданиям, она является порталом, исполняющим заветные желания, поэтому вся ее площадь наполнена записками, в которых люди просят о самом сокровенном. Наклонную и скользкую песчано-каменистую поверхность Dargo преодолел благополучно – благодаря блокировке дифференциалов.

День четвертый: «Долина царей» и золото скифов

Равнина невероятной красоты развернулась во всей своей красе в последний день экспедиции. «Долина царей» – это самое древнее захоронение Центральной Азии, курганам более 2800 лет. Название местность получила за множество найденных скифских курганов, где были погребены правители древнего кочевого народа.

Внутри захоронений было найдено около 5700 предметов, изготовленных из золота, а общий вес находки составил 20 кг. Разобраться в истории скифов и их знаменитого золота помог одноименный музей-заповедник «Долина царей», который и стал последней точкой экспедиции. Несмотря на проделанный путь, сил на расследование тайн оставалось предостаточно.

Haval Dargo позволяет отдохнуть во время переездов – сиденья с функциями вентиляции и подогрева, панорамная крыша, аудиосистема с десятью динамиками и контурная подсветка добавляют поездке атмосферности. Четыре дня и более 1500 км по Хакасии и Тыве пролетели стремительно – кроссовер справился и с асфальтом, и с заснеженным гравием, и со скользким подножием гор.

Партнёрский материал