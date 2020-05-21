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  • Ожог лица и травмы груди: BMW отзывает небезопасные машины в России

Ожог лица и травмы груди: BMW отзывает небезопасные машины в России

21.05.2020 81 0 0

BMW объявила на этой неделе сразу две отзывные кампании в нашей стране в связи с выявленными дефектами систем пассивной безопасности. На внеплановый ремонт отправятся свежие «двушки», «восьмёрки» и кроссоверы Х3/Х4.

 

Вторая серия BMW — самая многоликая: в ней есть купе и кабриолеты классической компоновки, переднеприводный компактвэн Active Tourer и совсем свежий купеобразный седан (BMW 2 Series Gran Coupe, F44) с поперечным расположением силового агрегата. Нас интересует последний в количестве 61 шт., бракованные машины сошли с конвейера в феврале и марте этого года. В ходе внутренней проверки выяснилось, что на этих «двушках» неправильно установлена водительская подушка безопасности. При аварии она может порваться, не обеспечить нужную амортизацию и вдобавок обжечь лицо водителя горячим газом из пиропатрона. В рамках отзывной кампании дилеры бесплатно заменят бракованную подушку на новую, надлежащего качества. Список VIN-номеров седанов из группы риска (Росстандарт утверждает, что все они относятся к модификации 218i) можно скачать здесь.

BMW 2 Series Gran Coupe

У новой «восьмёрки» BMW (поколение G14/G15/G16), в том числе самой заряженной версии M8 (F91/F92/F93), а также у кроссоверов BMW X3 (G01) и Х4 (G02) обнаружена другая неприятность: «вытягивание датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля». Из-за этого «вытягивания» даже при застёгнутом ремне на панели приборов загорается индикатор незастёгнутого ремня и включается предупреждающий сигнал. Электроника при этом считает, что ремень не застёгнут, и в случае аварии не активирует преднатяжитель ремня, а значит ремень не удерживает тело должным образом, что чревато повышенными нагрузками и травмами в области груди и шеи.

BMW X3 и BMW X4

Всего с таким дефектом выявлено 365 проданных с января по май в России автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механикам авторизованных сервисных центров BMW предстоит проверить работоспособность электрической цепи в замках передних ремней безопасности и в случае необходимости заменить неисправные узлы.

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