Озверевшая Panda: британцы превратили старый итальянский хэтчбек в раллийного монстра

Компания M-Sport Ltd из английской деревни Довенби (графство Камбрия) представила раллийную конверсию бюджетного хэтчбека Fiat Panda 4x4 первого поколения, сделанную по просьбе одного уважаемого клиента. В тесный кузов «итальянца» удалось имплантировать техническую начинку от раллийного Ford Fiesta R5 c 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью свыше 300 л.с.

M-Sport — хорошо известная в автоспортивных кругах контора, основанная в 1997 году раллийным гонщиком Малкольмом Уилсоном с целью производства гоночных болидов для ралли и кольцевых гонок. Больше всего M-Sport известна своей успешной раллийной командой M-Sport World Rally Team, она же сделала кольцевой Bentley Continental GT3 и машины для монокубка Jaguar I-Pace eTrophy.

Недавно M-Sport радикально обновила свою штаб-квартиру в усадьбе Довенби-Холл: новый тестовых трек и новый производственный цех позволили команде расширить бизнес и теперь специальное подразделение M-Sport Special Vehicles делает нестандартные гоночные проекты на заказ, а дебютным проектом стал Pandamonium — раллийная версия классического Fiat Panda.



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«Первая» Panda выпускалась в период с 1980 по 2003 год и в своё время тоже участвовала в ралли, но никогда в её распоряжении не было такого табуна под капотом и столь эффектного кузова, которому позавидовали бы иные раллийные Лянчи Дельты. Внутрь узкого угловатого корпуса, спроектированного в конце 70-х Джорджетто Джуджаро, имплантировали «потрошки» от раллийного хэтчбека Ford Fiesta уже упразднённой группы R5.



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Чтобы всё поместилось, кузов Панды пришлось расширить на 360 мм вместе с колеёй, установлены расширители колёсных арок — такие же «квадратные», как и сам кузов Панды. Заднее сиденье и штатную обшивку из салона убрали, установлены одобренный FIA каркас безопасности, гоночные ковши для пилота и штурмана, гоночный высокий «ручник» и электронный щиток приборов (вписан в штатную «квадратную» панель). На багажной двери выгравирована крупная надпись Panda 4x4.



Под капотом разместился 1,6-литровый фордовский раллийный турбомотор, выдающий свыше 300 л.с. и 450 Нм, он состыкован с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач Sadev, раздающей мощность на передние и задние колёса. Динамические характеристики не объявлены, но на промо-ролике Panda от M-Sport едет очень бодро.

