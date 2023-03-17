Pagani Huayra Dinamica Evo: уникальный родстер с воздухозаборником в виде кобры

Осенью прошлого года итальянская компания Pagani Automobili представила новый суперкар Utopia , который пришёл на смену заслуженной и очень эффектной модели Huayra, но списывать Huayra в архив, как оказалось, пока рано.

Любой суперкар Pagani по умолчанию эксклюзивный, поскольку компания Горацио Пагани выпускает всего несколько десятков машин в год и финальная конфигурация каждой выбирается заказчиком из бесконечной палитры отделочных материалов. Тем не менее даже наивысшем сегменте авторынка, в котором работает Pagani, в последние годы растёт спрос на абсолютно уникальные автомобили, сделанные в единичном экземпляре за очень высокую цену. Если представленный в 2017 году родстер HP Barchetta на базе Zonda был выпущен тиражом три экземпляра, то показанный на этой неделе Pagani Huayra Dinamica Evo — один во всём мире. Имя его заказчика не раскрывается, но судя по конфигурации указателей поворота, клиент проживает в Северной Америке.

Разработкой штучных машин Pagani занимается подразделение Grandi Complicazioni, некоторые из них никогда не показывали широкой публике, а фотографии Huayra Dinamica Evo итальянская компания опубликовала на своих страничках в соцсетях без какого-либо технического описание, так что можно только полюбоваться дизайном. От двух «регулярных» открытых версий суперкара Huayra — Roadster (дебютировал в 2017 году) и Roadster BC (дебютировал в 2019 году) — Dinamica Evo отличается уникальным аэродинамическим оперением и особенно скульптурным центральным воздухозаборником двигателя, напоминающим кобру.



Судя по выпяченной передней «губе» и антикрылу на корме, техническая начинка Dinamica Evo позаимствована у Huayra Roadster BC, который был выпущен тиражом 40 экземпляров (все были проданы ещё до премьеры): его 6,0-литровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG выдаёт 800 л.с. и 1050 Нм, разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, максимальная скорость — 350 км/ч.



Основной коричневый цвет Huayra Dinamica Evo — прямо скажем, не самый эффектный для штучного суперкара, но облик оживляют золотые полосы и передние боковые канарды в цветах итальянского флага.

Во сколько обошёлся заказчику уникальный родстер, можно только гадать: если Huayra Roadster BC стоил более 3 млн евро, то Dinamica Evo, скорее всего, обошёлся не менее чем в 5 млн евро.

