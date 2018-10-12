«Палки в колёса»: вернуть водительские права стало сложнее

Для того, чтобы вернуть права, водителям теперь нужно сначала доказать ГИБДД, что все штрафы оплачены.

Правила возврата водительских удостоверений изменились, соответствующее решение приняло правительство РФ. Раньше единственным требованием для тех, кто желает вернуть права, которые забрали в рамках уголовного административного наказания, было прохождение теоретического экзамена на знание ПДД. Теперь перечень требований расширили.

Помимо сдачи теоретического экзамена, желающих вернуть права обязали иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), а также документы, подтверждающие факт уплаты всех штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Какой именно документ нужно будет предъявлять в ГИБДД для подтверждения отсутствия неуплаченных штрафов, из новой редакции правил не совсем ясно. Возможно, в дальнейшем ГИБДД опубликует пояснения к новой норме. В целом, непонятно, зачем желающему вернуть права гражданину вообще нужен такой документ, если учесть, что сотрудники ГИБДД могут самостоятельно «пробить» его по базе и понять, можно ли ему возвращать удостоверение.

Возможно речь идёт о тех случаях, когда водитель вспоминает о необходимости уплатить штрафы непосредственно перед возвратом прав. Так как системы взаимодействуют далеко не идеально, информация об уплате может идти в ГИБДД довольно долго. Тогда в качестве подтверждения платежа можно предъявить, например, банковскую квитанцию.

Есть в обновлённом документе и некая «техническая» поправка: из 7-го пункта во 2-ой «переехало» требование к водителям иметь при себе медицинское свидетельство о том, что у них нет противопоказаний к вождению. Это касается тех автомобилистов, у которых права забрали за вождение в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Напомним, в начале июля 2018 года в силу вступили очередные поправки, касающиеся вождения в нетрезвом состоянии: пьяных автомобилистов начали выявлять по крови, а не только по объёму алкоголя в выдохе. За руль нельзя садиться тем, у кого на литр крови приходится 0,3 г спирта и более. По выдоху требования прежние: нетрезвыми признают тех, у кого 0,16 мг или более спирта на литр воздуха.

Совсем недавно Kolesa.ru сообщал о том, что в России выросло число ДТП по вине водителей. Согласно статистике ГИБДД, в январе-сентябре было зафиксировано 105 178 таких аварий, что на 1,8% больше по сравнению с АППГ. В них погибло 10 959 человек (меньше на 3,4%), травмы получили 139 679 участников (прирост – 0,6%).