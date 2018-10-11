Тенденция хромает: в России выросло число ДТП по вине водителей

Несмотря на различные меры по сокращению аварийности на российских дорогах, количество ДТП увеличилось в 2018 году.

Число аварий, произошедших по вине водителей, увеличилось за первые три квартала 2018 года на 1,8%. Всего за январь-сентябрь было зафиксировано 105 178 таких ДТП. В них погибло 10 959 человек (меньше на 3,4% по сравнению с первыми девятью месяцами 2017 года), было ранено 139 679 участников (прирост – 0,6%).

Напомним, сотрудники ГИБДД и дорожники работают над снижением количества аварий. Согласно стратегии, разработанной до 2024 года, к указанному сроку число погибших в ДТП на 100 000 населения должно сократиться до 4 человек. К 2030-му правительство РФ поставило ещё более амбициозную цель – достичь нулевой смертности. Отметим, в начале 2018 года показатель превышал 13 человек.

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1309 0 0 20.06.2018

Если посмотреть на результаты сентября текущего года, то можно увидеть, что смертность в ДТП по вине водителей выросла, несмотря на уменьшение количества таких аварий. Так, в 13 904 дорожно-транспортных происшествиях (спад – 1,1%) жизни лишились 1 580 человек (прирост – 2,1%), были ранены 18 123 участника (спад – 2,1%).

При этом, судя по статистике ГИБДД, общие показатели аварийности продолжают снижаться. Так, в январе-сентябре всего зафиксировано 119 386 ДТП (спад – 1,9%), в них погибло 12 886 человек (спад – 4,7%), травмы получили 152 818 участников (спад – 2%).

Продолжает сокращаться и количество аварий с пешеходами. За первые девять месяцев 2018 года произошло 33 446 таких ДТП, что на 4,5% меньше по сравнению с показателем января-сентября 2017-го. В них погибло 3 413 человек (спад – 6,3%), было ранено 31 505 участников (спад – 4,3%).

«Пьяных аварий» в 2018 году тоже стало меньше: в 10 990 случаях с нетрезвыми водителями (спад – 12,3%) погибло 2 786 человек (спад – 23,3%), травмы получили 14 971 участник (спад – 11,9%). Одновременно сократилось и число ДТП с теми, кто отказался от медосвидетельствования: с января по сентябрь произошло 2 688 таких аварий (спад – 12,5%), в них погибло 113 человек (спад – 13,7%), было ранено 3847 участников (спад – 10,8%).

Рост смертности наблюдается в тех авариях, которые произошли из-за неисправных машин: всего с января по сентябрь в ГИБДД зафиксировали 4 491 такое ДТП (спад – 2,2%), в них погибло 733 человека (увеличение – 3,4%), ранено 6 403 участника (спад – 8,6%).

Не идёт на спад и число ДТП с детьми в возрасте до 16 лет. По статистике ГИБДД, за первые три квартала 2018 года произошла 15 031 такая авария. Этот результат на 1% меньше по сравнению с АППГ. В них погибло 487 человек (спад – 14,6%), травмы получили 16 367 участников (прирост – 2,1%).

Постепенно снижается количество аварий при сопутствующих плохих дорогах (ранее этот показатель увеличивался). В январе-сентябре 2018-го произошло 44 237 таких ДТП (меньше на 12,6%), количество умерших в них – 4 106 (меньше на 20,1%), раненых – 56 603 (меньше на 12,8%).