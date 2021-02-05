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Пандемия коронавируса не сильно повлияла на доходность платных дорог в России

05.02.2021 55 0 0

В общей сложности по платным трассам страны за прошлый год проехало около 240 млн транспортных средств. Напомним, на несколько месяцев в РФ передвижение между регионами было ограничено из-за ковида.

 

Пандемия коронавируса, объявленная в прошлом году, повлияла на все сферы бизнеса и затронула повседневную жизнь многих людей. В течение нескольких месяцев жителям РФ настоятельно рекомендовали не покидать дома, а движение, в том числе и на личном транспорте, было серьёзно ограничено. Предполагалось, что это серьёзно ударит по владельцам платных дорог в стране.

Так, в начале апреля сообщалось о том, что представители этой сферы подготовили предложения о возможных мерах господдержки для концессионеров. Напомним, они спонсируют строительство и реконструкции платных дорог, а затем возвращают деньги за счёт оплаты проезда водителями. Также часть вырученных средств тратится на ремонт и обслуживание таких трасс, создание инфраструктуры.

Как сообщает «Коммерсант», по платным дорогам России в 2020 году проехало почти 240 млн транспортных средств. При этом практически на всех таких участках трафик снизился (в качестве причины владельцы дорог назвали последствия пандемии). Судя по отчётам, на Западном скоростном диаметре в прошлом году зафиксировано 90,7 млн трансакций, что на 6% меньше по сравнению с показателями 2019-го. По оценкам концессионера дороги «Магистраль Северной столицы» трафик составил 65 млн машин. Основная потеря трафика пришлась на апрель-май.

По сведениям оператора платного обхода Одинцово, АО «Новое качество дорог», по участку в прошлом году проехало 18,3 млн транспортных средств, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. Согласно данным Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), по головному участку трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска (с 15-го по 58-ой километр) проехало порядка 15,2 млн машин (-20%). В СЗКК отметили, что с начала года трафик на маршрутах, связанных с аэропортом Шереметьево, сократился на 60%; при этом на транзитных показатель увеличился более чем на 20%.

По данным издания, по итогам года в «плюсе» оказался только «Автодор». По платным участкам, находящимся у него в доверительном управлении, проехало около 139 млн автомобилей (на 5,6% больше, чем в 2019-ом). Драйвером роста тут стала трасса М-4 «Дон», которая следует по направлению к российским курортам. На долю этой автодороги пришлось 80% от общего трафика госкомпании (111 млн машин).

Наиболее популярным у автовладельцев, пользующихся трассой М-11 «Нева», оказался участок с 208-го по 684-ой километр (проходит от Тверской области до Санкт-Петербурга). Сообщается, что по этому маршруту за прошлый год проехало свыше 8,8 млн транспортных средств.

В ближайшем будущем сеть платных трасс в РФ расширится. Сейчас «Автодор» продолжает активно заниматься строительством Центральную кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), несколько участков уже открыто. В полном объёме объект планируется сдать в эксплуатацию к концу 2021 года.

Россия авто и общество дороги Коронавирус COVID-19

 

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