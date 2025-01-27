Паркетник Chery Tiggo Cross анонсирован в ещё одной стране

Компактный паркетник Chery Tiggo Cross дебютировал осенью прошлого года в ЮАР, только там сейчас и продают пятидверку с таким названием. Но скоро паркетник перестанет быть африканским эксклюзивом: Tiggo Cross официально анонсирован в Индонезии.

Chery Tiggo Cross для Индонезии

Напомним, пусть этот кроссовер и объявлено отдельной новой моделью, однако он не разработан с нуля. Иное имя присвоили рестайлинговому Chery Tiggo 4, который уже доступен в России и на некоторых других рынках. К слову, в Южной Африке решение переименовать модель вполне обоснованно, ведь дореформенная «четверка» там по-прежнему в строю. А вот чем руководствовался индонезийский офис Chery – не совсем понятно. Дело в том, что дорестайлинговый кроссовер там представлен как Tiggo 5x (аналогичное название модель носит в родном Китае). И если он тоже пока не собирается покидать местную гамму, то при запуске обновленного SUV под глобальным именем Tiggo 4 машины бы не перепутали.

Chery Tiggo Cross для ЮАР

Как бы то ни было, внешне Tiggo Cross выглядит так же, как актуальная «четверка» для РФ. Если сравнивать с дореформенным Chery Tiggo 5x/Tiggo 4, то заменили фары, бамперы, радиаторную решетку, багажную дверь и фонари. Вдобавок в задних стойках крыши появились стеклянные секции.

Chery Tiggo Cross для ЮАР

Интерьер индонезийской версии еще не показали. Впрочем, он наверняка такой же, как у кроссовера для ЮАР. А у салона африканского Chery Tiggo Cross есть свои особенности – стопроцентным клоном российского Chery Tiggo 4 внутри он не является. И речь не только о расположении руля (в ЮАР и Индонезии левостороннее движение). Сама «баранка» — другая, сплющенная. Плюс перекомпонован центральный тоннель: селектор коробки расположен посередине, тогда как у нашего Tiggo 4 он ближе к водителю.

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О технике Tiggo Cross для Индонезии тоже пока не рассказали. В ЮАР кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 (147 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Нынешний индонезийский Chery Tiggo 5x оснащается атмосферником аналогичного объема (113 л.с.) и вариатором. Привод в любом случае только передний.

Полноценную презентацию Chery Tiggo Cross в Индонезии проведут в ближайшее время. Не исключено, что впоследствии паркетник с таким именем доберется и до других стран с левосторонним движением – например, до Малайзии.