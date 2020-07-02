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  • Паркетник Kia Seltos обновлён через год после дебюта: безопаснее, плюс топ-версия Gravity

Паркетник Kia Seltos обновлён через год после дебюта: безопаснее, плюс топ-версия Gravity

02.07.2020 241 0 0

Компания Kia освежила компактный кросс для домашнего рынка. Обновление свелось к перетряхиванию комплектаций, вдобавок у Seltos появилась богатая версия с собственным дизайном.

 

В Корее кроссовер Kia Seltos дебютировал в июне прошлого года, а полноценные продажи там стартовали месяц спустя. Всего с июля по декабрь 2019-го на родине марки реализовано 32 000 таких автомобилей. Для сравнения, Hyundai Kona за весь минувший год разошлась по Корее тиражом в 42 649 экземпляров (суммарный результат «традиционного» SUV, гибрида и электрической версии, родственная Селтосу Крета там не представлена), а выбор на SsangYong Tivoli в 2019-м остановили 35 428 клиентов. В 2020-м, несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса COVID-19, Seltos тоже расходится бодро: в январе-мае на домашнем рынке продано 23 613 машин (данных за июнь еще нет), тогда как та же Kona, к примеру, за аналогичный период обрела 15 500 владельцев (результат всего семейства). Ну а обновки, приуроченные к 2021 модельному году, могут упрочить позиции Селтоса.

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Итак, в средней и богатой комплектациях у кросса теперь глянцевая радиаторная решетка (у базовой версии – матовая). Во всех вариантах исполнения есть система, предупреждающая о забытых пассажирах на заднем сиденье. Также у кроссовера появилась система предотвращения столкновения при проезде перекрестка, а самому дешевому Seltos отныне опционально доступна мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма (изначально такой кросс имеет 8-дюймовый тачскрин, ранее большой планшет для базового исполнения не был предусмотрен). Как и прежде, в арсенале модели также значатся (в зависимости от комплектации): адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и помощи при выезде с парковки задним ходом.

А еще следом за рамным внедорожником Kia Mohave паркетник обзавелся новой топовой версией Gravity. У такого Seltos своя радиаторная решетка, с хромированными «штрихами», плюс кросс получил 18-дюймовые двухцветные диски нового дизайна, наружные зеркала окрашены в серебристый, в том же цвете сделали и накладки на дверях. В салоне – светло-серая обивка кресел и темно-серая передняя панель.

Kia Seltos Gravity
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Kia Seltos Gravity
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Kia Seltos Gravity
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Kia Seltos Gravity
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Kia Seltos Gravity
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Двигатели прежние – в Корее кроссовер представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (177 л.с.) и турбодизелем 1.6 (136 л.с.), оба сочетаются с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT). Привод – передний или полный, есть система выбора режимов движения Drive Mode Select (Normal, Eco и Sport), позволяющая водителю адаптировать поведение машины к своему стилю и дорожным условиям.

Базовый Kia Seltos 2021 модельного года стоит от 19 340 000 вон (около 1 133 000 рублей по текущему курсу), версия Gravity обойдется минимум в 25 280 000 вон (1 481 000 рублей).

Kia Seltos Gravity

Нашему Селтосу обновок ждать еще долго, ведь в РФ кросс стартовал в начале марта 2020-го, для российского рынка машины производит калининградский «Автотор». В России модель оснащается бензиновыми «атмосферниками» 1.6 MPI (121 или 123 л.с., в зависимости от привода) и 2.0 MPI (149 л.с.), «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (177 л.с.). Базовый движок сочетается с 6МКП или 6АКП, двухлитровый – только с вариатором, турбодвигатель – с 7DCT. Цена – от 1 129 900 рублей. Учитывая «карантинные» месяцы, у Kia Seltos довольно неплохой результат: с марта по май реализовано 2586 автомобилей.

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