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  • Паркетник Kia XCeed дождался полноценного рестайлинга: добавлена версия «под спорт»

Паркетник Kia XCeed дождался полноценного рестайлинга: добавлена версия «под спорт»

13.07.2022 257 0 0

«Пятидверке» подправили внешность, кроме того, у нее впервые появилась «оспортивленная» версия GT Line. О технике сама компания еще не рассказала, но, скорее всего, ее реформы не коснулись.

 

Семейство Kia Ceed – стандартные хэтчбек и универсал, а также имиджевый «сарай» ProCeed с купеобразным силуэтом – пережило рестайлинг ровно год назад. А вот полноценную модернизацию сделанного на базе хэтча «кроссовера» XCeed провели лишь сейчас, ведь эта «пятидверка» встала на конвейер позже (паркетник дебютировал в 2019-м, остальные Сиды актуального поколения – в 2018-м). Премьера преобразившегося кросса пройдет в Европе (это главный рынок для всего семейства в целом) 18 июля, ну а пока Kia предлагает поразглядывать дизайн-скетчи.

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Кросс-хэтчу досталась новая радиаторная решетка, еще подретушировали бамперы. У оптики прежняя форма, но начинку заменили: в фарах появились вертикальные светодиодные секции, у фонарей «точечный» рисунок, как у «оспортивленных» Ceed GT и GT Line. Кстати, XCeed впервые обрел «подогретую» версию GT Line – именно она и запечатлена на фирменных картинках. То есть не исключено, что у «простого» кросса задние фонари иные. Другая «фишка» паркетника «под спорт» — заключенные в серебристые рамки «жабры» в переднем бампере.

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Интерьер марка еще не показала, но и внутри должны быть обновки, хотя, скорее всего, они скромные – например, могли заменить материалы отделки.

Подробностей о технике пока нет – возможно, она прежняя. Дореформенный Kia XCeed в Европе представлен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI и «турбочетверкой» 1.5 T-GDI, а также с турбодизелем 1.6 CRDi (кросс с дизелем бывает только в виде «мягкого» гибрида MHEV). Есть и полноценный подзаряжаемый гибрид PHEV, у такой «пятидверки» установка на основе «атмосферника» 1.6 GDI. Паркетник имеет исключительно передний привод.

Дореформенный Kia XCeed
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Дореформенный Kia XCeed
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Дореформенный Kia XCeed
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В Старом Свете продажи рестайлингового Kia XCeed стартуют до конца текущего года. Прогнозировать сроки появления такого кросс-хэтча в РФ бессмысленно в связи с известными событиями.

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