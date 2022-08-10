Переживший рестайлинг брат Chevrolet Captiva объявлен кроссовером нового поколения

Кроссовер некогда британской марки MG, которая ныне принадлежит китайскому концерну SAIC, преобразился снаружи и внутри. А вот в моторной гамме без изменений.

Пятиместный паркетник Hector в линейке бренда MG появился в 2019 году, его собирают и продают в Индии. Модель не создана с нуля, она представляет собой переделанный китайский кросс Baojun 530, у которого, кстати, есть еще два родственника – Chevrolet Captiva второй генерации и Wuling Almaz. Напомним, марки Baojun и Wuling – это совместные проекты концернов General Motors и SAIC. В начале 2021-го индийский MG Hector слегка обновили (в частности, ему досталась решетка с точечным рисунком), а теперь местное подразделение бренда анонсировало еще раз доработанный кросс, только перемен уже гораздо больше: компания даже объявила такой SUV моделью следующего поколения (Next-Gen), хотя это все же рестайлинг. Ну и добавим, что исходный Baojun 530 пережил масштабную модернизацию еще в 2019-м, а «вторая» Captiva преобразилась по подобию «китайца» в прошлом году.

Обновленный MG Hector 1 / 2 Обновленный MG Hector 2 / 2

Судя по тизеру, Гектору полностью перекроили переднюю часть: радиаторная решетка стала больше, на ней отныне красуется множество мелких ромбов; также заменили бампер, вдобавок иначе оформлены основные блоки фар (расположенные выше диодные полоски ходовых огней не тронули). Корму марка не показала, не исключено, что кроссовер получил другие задние фонари.



Обновленный MG Hector

Главная обновка внутри – мультимедийная система с 14-дюймовым вертикальным тачскрином. Дореформенный MG Hector и его рестайлинговые родственники тоже имеют «портретный» планшет, но он меньше. Также кроссоверу MG переделали переднюю панель (изменились центральные дефлекторы обдува), плюс модель обрела новый рычаг коробки. Индийские профильные СМИ еще надеются, что список оборудования Гектора пополнят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Техника, по данным индийцев, прежняя: MG Hector оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 143 л.с. и 170-сильным фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (у остальных братьев дизеля нет). Для паркетника с полуторалитровым мотором можно заказать 48-вольтовый стартер-генератор. Все версии комплектуются шестиступенчатой «механикой», «традиционному» бензиновому варианту еще положен вариатор. Привод лишь передний.

Дореформенный MG Hector 1 / 4 Дореформенный MG Hector 2 / 4 Дореформенный MG Hector 3 / 4 Дореформенный MG Hector 4 / 4

Премьеру рестайлингового MG Hector проведут до конца текущего года. Дорестайлинговый кроссовер сегодня стоит где-то от 18 000 долларов.



Между тем у Гектора также имеется трехрядная версия – кроссовер с салоном на шестерых или семерых носит приставку Plus, у него свой дизайн. Скорее всего, у такого SUV будет отдельный рестайлинг.