Первенец совместного бренда Dongfeng и Huawei – кроссовер Yijing X9, он же Epicland X9

Предполагается, что крупный трехрядный паркетник новой марки будет доступен с гибридной и электрической установками. На домашний рынок модель выйдет до конца года, впоследствии ее вполне могут отправить на экспорт.

Новый бренд под названием Yijing анонсировали в Китае осенью прошлого года. Это очередной совместный проект компании Huawei – на этот раз с концерном Dongfeng. Причем, по предварительным данным, марка не вошла в альянс HIMA, который включает бренды Stelato, Aito, Maextro, Luxeed и Shangjie, созданные IT-гигантом в партнерстве с BAIC, Seres, JAC, Chery и SAIC соответственно. В начале 2026-го было объявлено о том, что первенцем Yijing станет большой кроссовер. Ну а теперь в Поднебесной состоялся дебют паркетника, получившего незатейливое имя X9. Одновременно озвучили англоязычное название новой марки – Epicland. Не исключено, что это задел для экспорта.

Внешность Yijing/Epicland X9 оформлена в типичном для многих свежих «китайцев» стиле. Спереди – гладкая панель. Под крышкой капота проходит единая диодная плашка, ниже расположены фары, которые, в свою очередь, разделены на две секции: в нижней части – «пиксели». Кроссоверу также достались полускрытые ручки дверей и монофонарь (тоже «пиксельный»). Над лобовым стеклом установлен лидар. Разумеется, автопилот – от фирмы Huawei, как и прочая электроника. Длина кроссовера равна 5301 мм, колесная база – 3120 мм.

Шестиместный интерьер засвечен лишь мельком. Практически всю площадь передней панели занимает гигантское табло мультимедийной системы. Предусмотрен «потолочный» планшет, еще четыре экрана могут быть встроены в спинки сидений. Мультимедиа работает на новой операционке HarmonySpace 6.

Понятно, что кроссовер электрифицирован, но сама марка подробностей о технике пока не предоставила. Местные СМИ считают, что Yijing/Epicland X9 предложат как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара.

Публичную премьеру первенец новой марки справит на Пекинском автосалоне, который откроется 24 апреля. На домашний рынок Yijing/Epicland X9 выйдет до конца текущего года. Техническую презентацию проведут ближе к запуску.